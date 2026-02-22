Stručnjak o golemoj psini u Jadranu: "Nije dozvoljeno bilo kakvo približavanje..."

Zbog oblika peraje stručnjaci vjeruju da je golema psina stigla kod Cresa.

Ugrožena i zaštićena vrsta već je viđena na našoj obali prijašnjih godina. Nakon kitopsine, najveća je vrsta morskog psa.

Kitopsina kod Cresa Foto: DNEVNIK.hr

Može narasti više od deset metara i težiti više od 20 tona. No, unatoč impresivnoj veličini nije prijetnja ljudima.

“Psine goleme u ovo doba godine nije nikakvo iznenađenje jer je ona vjesnik proljeća. Jedna potpuno bezopasna vrsta morskog psa i prema hrvatskim zakonima strogo zaštićena tako da bilo kakvo približavanje, uznemiravanje nije dozvoljeno”, rekao je Neven Iveša sa Fakulteta prirodnih znanosti u Puli.

Neven Iveša, Fakultet prirodnih znanosti u Puli Foto: DNEVNIK.hr