Stručnjak o golemoj psini u Jadranu: "Nije dozvoljeno bilo kakvo približavanje..."

Ugrožena i zaštićena vrsta već je viđena na našoj obali prijašnjih godina. Nakon kitopsine, najveća je vrsta morskog psa.
Kitopsina kod CresaFoto:
DNEVNIK.hr
Može narasti više od deset metara i težiti više od 20 tona. No, unatoč impresivnoj veličini nije prijetnja ljudima.
Kitopsina kod CresaFoto:
DNEVNIK.hr
“Psine goleme u ovo doba godine nije nikakvo iznenađenje jer je ona vjesnik proljeća. Jedna potpuno bezopasna vrsta morskog psa i prema hrvatskim zakonima strogo zaštićena tako da bilo kakvo približavanje, uznemiravanje nije dozvoljeno”, rekao je Neven Iveša sa Fakulteta prirodnih znanosti u Puli.
Neven Iveša, Fakultet prirodnih znanosti u PuliFoto:
DNEVNIK.hr