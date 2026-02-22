Djevojka u susjedstvu izvela filmsku pljačku: Dečku kupila auto, sebi luksuzne marke, a pogledajte gdje je sakrila dio novca

Policija u Plavu uhitila je 26‑godišnju R. Đ., osumnjičenu da je iz kuće 70‑godišnjeg muškarca ukrala 70.000 eura, 1100 američkih dolara i 300 švicarskih franaka.

Krađa je prijavljena 19. veljače 2026., iako se sumnja da je počinjena skoro mjesec dana ranije, 24. siječnja oko 19:00 sati. Osumnjičena je, kako se navodi, iskoristila prethodno stečeno povjerenje oštećenog i ušla u njegovu obiteljsku kuću čija su vrata bila nezaključana.

Policija je ubrzo identificirala i uhitila osumnjičenu. U njenom stanu pronađeno je i oduzeto 36.850 eura, koje je sakrila u plastičnu kutiju koja se nalazila unutar zida ispod stepenica, iza kuhinjskih elemenata, piše RTCG.

Skrovište u koje je kradljivica sakrila dio novca Foto: Uprava policije Crne Gore

"Dio novca trošila je na putovanja, luksuznu odjeću, nakit i poklone, dok je 11 tisuća eura dala svom partneru, koji je tim novcem na auto-placu u Tuzima kupio vozilo VW Golf VII", dodali su iz policije.

Osumnjičena će, uz krivičnu prijavu za tešku krađu, biti privedena državnom tužitelju u Osnovnom državnom tužiteljstvu u Plavu. Novac i vozilo bit će vraćeni oštećenoj osobi nakon zakonskih procedura.