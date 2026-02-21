Dabro se oglasio: "Znam da smetam. Znao sam kome stajem na žulj..."

Josip Dabro, zastupnik Domovinskog pokreta oglasio se na svom Facebook profilu tvrdeći da je meta organiziranih pritisaka, koje uključuju medijske napise o njegovoj obiteljskoj prošlosti.

Ističe da je njegov otac, Pavo, branitelj Odžaka, a da je navodna povezanost s predratnim milicionerima ili "stricem“ izmišljena, te naglašava da ne namjerava odustati niti se povući pred pritiscima.

Dabro opisuje kako su se mediji i pojedini novinari, prema njegovom mišljenju, koristili osobnim informacijama kako bi ga diskreditirali, no poručuje da se drži svojih stavova i prava na zabranu komunističkih simbola.

Dabro je u svojoj objavi naveo sljedeće:

"Znao sam ja kome stajem na žulj svojim prijedlogom zabrane komunističkih simbola. Moćnim lutkarima iz sjene, nasljednicima i đacima onih koji su uveli komunističku strahovladu na kostima stotina tisuća Hrvata koje danas iskapamo iz masovnih grobnica.

Ovu su priču o meni koji smetam napisali vrlo moćni ljudi, a ne neki novinarski šegrt koji je prema informacijama agenta s Batajnice obilazio lokalna groblja s onu stranu Save da bi ustanovio, zamislite, da je moja majka Srpkinja. Što nikad nije ni bila tajna i to u Otoku zna svak živ.

Kad tim strukturama stanete na žulj, obiteljsko je stablo predmet novinskih naslovnica, dila se rodnim listovima, a krvna zrnca broje se s TV ekrana. Sve metode koje se nikad ne smiju primijeniti na njih i njihove jer, kako su nas učili, takve stvari ne pripadaju civiliziranom svijetu, oni spremno koriste za difamaciju svojih neprijatelja.

Josip Dabro Foto: Damjan Tadic/Cropix

Uvijek preko istih tiskovina, istih TV emisija, istih novinara. Potpis je uvijek isti, a osjeti se i batajnički smrad drukera čija obiteljska prošlost nikad neće biti na naslovnici.

Kad toj bandi smetate kao što ja smetam, onda vam izmisle i strica kojega nemate. Da imam strica, vjerojatno bi se zvao Ivan, a Mišo mi je ujak.

Tog predratnog milicionera moj je otac Pavo, branitelj Odžaka od prvog dana do pada, izvukao od tamo kad su krenula ratna događanja i Mišo ni metka na Hrvate nije ispalio. Otac je nakon pada Odžaka završio u Otoku i bio na prvoj crti u odori HV-a do lipnja 1995.

Udbaške metode trebale bi me valjda uvjeriti da odustanem. Da se povučem bez zabrane komunističkih simbola jer se igram s opasnim stvarima.

Ali ako išta znaju o meni, a očito je da su me dobro proučavali preko svojih agenata, trebali bi znati da ne dam na obitelj i da se ne povlačim lako.

Kad zapjevam, Partija mi sudi... Ali zato spavam snom pravednika, a Partija neće mirno spavati", zaključio je Dabro u svojoj objavi.