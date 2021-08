Zaključno s 12. kolovoza 1,674.878 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 1,540.880 osoba, što čini 45,70 posto odraslog stanovništva.

* dosad 366.357 zaraženih osoba

* 8280 preminule osobe

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

8:49 U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđena su dva nova slučaja zaraze koronavirusom, a novozaražene osobe s područja su grada Bjelovara i općine Nova Rača. U Općoj bolnici Bjelovar na liječenju je jedna osoba zaražena koronavirusom, a na opservaciji je pet pacijenata.



U Zavodu za javno zdravstvo u Bjelovaru građani se mogu cijepiti bez najave i naručivanja i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 12 sati, a petkom je omogućeno cijepljenje i od 15 do 19 sati. Građani se mogu cijepiti i u nedjelju u domu u Novoj Rači od 10 do 13 sati.

8:27 U Požeško-slavonskoj županiji na posljednjem testiranju obrađena su 143 uzorka, od kojih su četiri pozitivna. Trenutno je na području županije aktivno 9 slučajeva zaraze koronavirusom, 1 osoba je hospitalizirana, 8 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji.

8:16 U petak je zabilježeno 308 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 1640. Među njima je 199 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 21 pacijent. Jučerašnje stanje po županijama pogledajte ovdje