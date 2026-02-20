Upad SIPA-e u obiteljsku kuću zbog izrade HOS majica: "To je znak ljubavi, a ne mržnje!"

Hrvate u Bosni i Hercegovini uznemirila vijest o postupanju policijskih snaga prema obiteljskoj tvrtki Patria Eterna, koji se bavi izradom odjeće i suverenira s hrvatskim motivima. Prema navodima vlasnice, Frančeske Primorac Čotić, pripadnici SIPA-e upali su u njihovu obiteljsku kuću bez prethodne najave.

Povod za intervenciju bila je prijava zbog prodaje majica sa znakom HOS-a. Vlasnica navodi kako su službenici poslani iz Republike Srpske te da su iznesene teške optužbe na račun njihove djelatnosti.

"Optuženi smo za navodno promoviranje ustaštva putem naših majica sa znakom HOS-a. Želimo jasno reći: znak HOS-a je legitiman, povijesno utemeljen i pravno priznat simbol hrvatskih branitelja, onih koji su dali svoje živote za slobodu", stoji u emotivnoj objavi na Facebooku.

Vlasnica naglašava da taj simbol za njih ima sasvim drugačije značenje od onoga koje mu se pokušava nametnuti.

"Taj znak nije znak mržnje, već znak obrane, žrtve i ljubavi prema domovini. Njegovo postojanje i korištenje zaštićeno je upravo zbog poštovanja prema hrvatskim braniteljima", tvrdi gospođa Frančeska koja izgleda zaboravlja da legitimnost, zaštićenost i priznatost HOS-ovog znaka vrijedi u Republici Hrvatskoj, ali ne i u BiH.

Osim same osnove prijave, obitelj je zgrožena načinom na koji je akcija provedena. Smatraju da je upad u privatni prostor bio nepotreban i zastrašujuć. Vlasnica ističe da je dolazak bez najave u obiteljski dom "nedostojanstven i neprihvatljiv", no zaboravlja da policija obično tako djeluje - nenajavljeno onima protiv kojih je podignuta neka prijava.

U objavi se navodi da ovakvi postupci dodatno produbljuju osjećaj nepravde među Hrvatima u BiH.

"Dolazak bez najave u privatni, obiteljski prostor te uznemiravanje jedne žene na takav način smatramo nedostojanstvenim. Hrvati u BiH ionako su često marginalizirani, a ovakvi postupci samo pojačavaju taj osjećaj", poručuje Primorac Čotić.

Unatoč policijskoj istrazi, iz brenda Patria Eterna poručuju da neće odustati od svog rada niti od simbola koje smatraju dijelom svog identiteta. Tvrde da njihova tvrtka ne promovira nasilje niti ideologiju usmjerenu protiv bilo kojeg drugog naroda.

"Unatoč svemu, ne bojimo se. Ne povlačimo se. Ne odričemo se svog identiteta, svoje povijesti ni svog prava da s ponosom stojimo uz hrvatske branitelje i hrvatsku državu", zaključuje se u priopćenju, mada ostaje nejasno zašto se spominje hrvatsku državu, jer sve ovo se odvilo u susjednoj Bosni i Hercegovini koja nije hrvatska država, ali je država među ostalima i Hrvata.

Službenog priopćenja iz SIPA-e o ovom slučaju još uvijek nema, pa ostaje nejasno tko je podnio prijavu i po čijem je točno nalogu akcija provedena. Iz Patrie Eterne očekuju da daljnjih problema neće biti jer smatraju da za njihovo procesuiranje ne postoji nikakva pravna osnova.