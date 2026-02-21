SDP priprema novo vodstvo, šuška se o imenima: "Spremni smo preuzeti vlast"

Politički tajnik SDP-a Saša Đujić izvijestio je da su na sjednici Glavnog odbora donijeli pravila za unutarstranačke lokalne izbore koji se moraju održati do kraja svibnja te poručio da podrška koju SDP i Možemo! zajedno uživaju garantira preuzimanje vlasti u korist građana.

"Donijeli smo pravila za provođenje unutarstranačkih izbora koji nam predstoje nakon izmjena stranačkog Statuta i utvrdili da do 15. ožujka županijske organizacije moraju donijeti odluke o održavanju konvencija. Do 29. ožujka je rok kada gradske i općinske organizacije u cijeloj zemlji moraju donijeti svoje odluke o održavanju izbora i svi unutarstranački izbori u svim organizacijama moraju završiti do 29. svibnja ove godine i do tada ćemo imati sva vodstva svih županijskih, gradskih i općinskih organizacija", izvijestio je Đujić po okončanju sjednice Glavnog odbora SDP-a u subotu.

Najzanimljiviji će biti izbori u četiri najveća grada - Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci, u kojima su vodstva raspuštena još u lipnju prošle godine, što zbog loših izbornih rezultata na lokalnim izborima, što zbog nefunkcionalnosti organizacija.

Đujić nije htio govoriti o eventualnim favoritima za preuzimanje te četiri organizacije, no, prema neslužbenim unutarstranačkim informacijama, favorit Iblera za dolazak na čelo zagrebačke organizacije je Matej Mišić, aktualni predsjednik zagrebačke Gradske skupštine. U središnjici stranke u Osijeku i Splitu rado bi da tamošnje organizacije preuzmu liječnici Mario Jelavić i Sandro Glumac, dok je Rijeka još uvijek nepoznanica. U tom je gradu, koji se smatrao SDP-ovom utvrdom, stranka nakon višedesetljetne vladavine izgubila izbore i navodno je više aspiranata na vodeću poziciju u gradskoj organizaciji.

"Ja sam povjerenik za grad Zagreb i idući tjedan ću okupiti predsjednike svih mjesnih organizacija i sve vijećnike iz grada Zagreba, dogovorit ćemo kada će se održati izbori, a moja ideja za Zagreb je da ne čekamo krajnje rokove nego da već do 1. travnja imamo novo vodstvo u Zagrebu. Vodstvo će birati članovi i oni će iskristalizirati čelne ljude", suzdržano je, ne navodeći imena, prokomentirao nadolazeće izbore u četiri najveća grada.

Za ostale organizacije u Splitu, Osijeku i Rijeci rekao je da ne može govoriti tko i što će biti ni njihove termine, dodavši da je to zadatak njihovih povjerenika. Odbacio je navode da u Rijeci postoje problemi. "Imamo puno kandidata u svim sredinama, a članovi će odlučiti tko je najbolji", poručio je.

Partner SDP-a

Osvrnuo se i na nacionalne teme, kazavši da je nedavna Konvencija SDP-a pokazala dvije stvari - Možemo! je prvi i glavni partner SDP-a, i taj savez je praktički dogovoren te da su predstavili brojne politike, od prekarnog rada, industrijalizacije Hrvatske, promjene poreznog sustava do skraćenja radnog tjedna.

Sve su te teme imale jako dobar odjek među građanima, analitičarima, gospodarstvenicima, a zbog buke koju HDZ potencira nismo još imali prilike detaljno predstaviti te politike i na njima će biti naš naglasak u narednim danima, kazao je.

Istaknuo je i da će predstavljati svoje ljude da se vidi da ima cijeli niz ljudi koji mogu te politike provesti. "Naša je Konvencija pokazala da imamo rješenja, da imamo znanje i da smo spremni preuzeti vlast u Hrvatskoj i voditi je u bolju budućnost", poručio je Đujić.

Mišljenja je da SDP konstantno vraća povjerenje građana, što, kaže, pokazuju i ankete da su na stabilnoj podršci, a isto je i s Možemo! i, napominje, 'mi već sada zajedno po podršci imamo dovoljan postotak koji garantira preuzimanje vlasti'. Uključit će, dodao je, i sve relevantne stranke i sve one koji Hrvatskoj žele dobro kao i sve one koji u deset godina najradikalnije desne vlasti u Hrvatskoj, Plenkovićeve Vlade, nisu kompromitirani. "Svi koji nisu kompromitirani kao vodonoše Plenkoviću dobrodošli su nam i s njima ćemo graditi budućnost Hrvatske", poručio je Đujić.