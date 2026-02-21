Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
unutarstranački izbori

SDP priprema novo vodstvo, šuška se o imenima: "Spremni smo preuzeti vlast"

Piše Hina, 21. veljače 2026. @ 14:23 komentari
Saša Đujić
Saša Đujić Foto: Damjan Tadic/Cropix
Možemo! je prvi i glavni partner SDP-a i taj je savez praktički dogovoren, potvrdio je politički tajnik SDP-a Saša Đujić
Najčitanije
  1. Danijela Dvornik na Instagramu - 1
    bolan osjećaj

    Danijela Dvornik slomila se zbog unučice: ''Kad je ljudska zloba jača...''
  2. Bajkalsko jezero
    Potraga u tijeku

    Autobus s turistima propao kroz led najdubljeg jezera na svijetu: Samo jedan se uspio spasiti
  3. Mogući izgled F-47 iz računalnog videa Pratt & Whtineyja?
    Predstavili novi motor, no...

    Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Đujić: Podrška koju SDP i Možemo! zajedno uživaju garantira preuzimanje vlasti
unutarstranački izbori
SDP priprema novo vodstvo, šuška se o imenima: "Spremni smo preuzeti vlast"
Drnišanka optužena za pranje preko 400.000 eura ulaganjem u kriptovalute
objavljeni detalji
Žena (57) oprala više od 400 tisuća eura preko kriptovaluta: Optužena je
Dvojica Moldavaca optuženi za krađu 177.000 eura iz međimurskih bankomata
teška krađa
Optužen dvojac koji je iz bankomata ukrao 177 tisuća eura
Dječak (2) preminuo nakon što mu je presađeno oštećeno donorsko srce
ogorčenje javnosti
Tragedija potresa susjedstvo: Dječak (2) preminuo zbog velikog propusta, šest liječnika pod istragom
Rezervistima stižu hitni pozivi usred noći, raspoređuje ih se na granicu s NATO-om! "Odbijanja se ne prihvaćaju, svi se stavljaju pod oružje"
masovna mobilizacija?
Stižu im hitni pozivi usred noći, šalju ih na granicu: "Odbijanje ne prihvaćaju, svi se stavljaju pod oružje"
Ozalj: Na obali Kupe pronađeno tijelo
istraga policije
Na obali rijeke Kupe građani pronašli mrtvu osobu
Rusija: Autobus s kineskim turistima potonuo u Bajkalsko jezero
Potraga u tijeku
Autobus s turistima propao kroz led najdubljeg jezera na svijetu: Samo jedan se uspio spasiti
PROVJERENO: Češka i Hrvatska: Dvije stvarnosti za osobe s invaliditetom
Donosi Provjereno
Ivana je nepokretna, živi sama i ne ovisi o državi, razlog je samo jedan
Rezervistima stižu hitni pozivi usred noći, raspoređuje ih se na granicu s NATO-om! "Odbijanja se ne prihvaćaju, svi se stavljaju pod oružje"
masovna mobilizacija?
Stižu im hitni pozivi usred noći, šalju ih na granicu: "Odbijanje ne prihvaćaju, svi se stavljaju pod oružje"
Njemački barun Felix Freiherr zu Knyphausen (49) poginuo je u lavini
potvrdila obitelj
Barun (49) poginuo u lavini: S njim je bio sin, koji je spašen nakon potrage
Trump prelazi na novu globalnu carinu na uvoz od 10 posto, na snazi "gotovo odmah"
izvršne naredbe
Trump uvodi globalnu carinu! Evo što to zapravo znači
Nevrijeme diljem Hrvatske
Prekipjelo im
Kaos zbog nevremena, stanovnici su očajni: "To je tragedija... Mnogi su upali u more. Ljudi su ispalili na živce!"
Moskva i Teheran demonstriraju pomorsku suradnju u Indijskom oceanu 9
GUŽVA U ŠESNAESTERCU
Dok Amerikanci gomilaju pomorske snage, Rusija i Iran dižu ratne brodove za pomorsku vježbu kod strateškog tjesnaca
SIPA intervenirala zbog prodaje majica sa znakom HOS-a 8
"Patria Eterna" pod istragom
Upad SIPA-e u obiteljsku kuću zbog izrade HOS majica: "To je znak ljubavi, a ne mržnje!"
Trump prelazi na novu globalnu carinu na uvoz od 10 posto, na snazi "gotovo odmah" 4
izvršne naredbe
Trump uvodi globalnu carinu! Evo što to zapravo znači
Rusija: Autobus s kineskim turistima potonuo u Bajkalsko jezero 3
Potraga u tijeku
Autobus s turistima propao kroz led najdubljeg jezera na svijetu: Samo jedan se uspio spasiti
Prepucavanja Puljak i Dabre: "Evo vam knjiga o vašem ljubljenom Paveliću", "Dajte je mužu, on je pjevao..." 3
napeto u saboru
VIDEO Prepucavanja Puljak i Dabre: "Evo vam knjiga o vašem ljubljenom Paveliću", "Dajte je mužu, on je pjevao..."
Dabro pitao je li ikada promašio, a Ostojić ga podsjetio da je srećom uvijek 3
STRIJELAC U NIŠTA
Ranko Ostojić o "promašajima" Josipa Dabre: "Jesi, srećom, uvijek"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Rusija: Autobus s kineskim turistima potonuo u Bajkalsko jezero
Potraga u tijeku
Autobus s turistima propao kroz led najdubljeg jezera na svijetu: Samo jedan se uspio spasiti
PROVJERENO: Češka i Hrvatska: Dvije stvarnosti za osobe s invaliditetom
Donosi Provjereno
Ivana je nepokretna, živi sama i ne ovisi o državi, razlog je samo jedan
Nevrijeme diljem Hrvatske
Prekipjelo im
Kaos zbog nevremena, stanovnici su očajni: "To je tragedija... Mnogi su upali u more. Ljudi su ispalili na živce!"
show
Danijela Dvornik plakala zbog rođendana unuke Lumi
bolan osjećaj
Danijela Dvornik slomila se zbog unučice: ''Kad je ljudska zloba jača...''
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
aktualna tema
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece!
Ella Dvornik čestitala kćeri Lumi rođendan na Instagramu
''Obje znamo da će se to dogoditi...''
Poseban dan za Ellu Dvornik: Uz niz zajedničkih prizora uputila kćeri riječi pune ljubavi
zdravlje
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
Piše nutricionistica
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Šokantni rezultati nove studije
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Zašto vam kašalj ne prolazi? Dođite i pitajte pulmologe uživo
Pokrovitelj Poliklinika Aviva
Zašto vam kašalj ne prolazi? Dođite i pitajte pulmologe uživo
zabava
Rekli konobaru da zaokruži na 70, a ono što je napravio oduševilo je internet
Zanimljivo
Rekli konobaru da zaokruži na 70, a ono što je napravio oduševilo je internet
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Čudo neviđeno
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Zahladilo i u Dalmaciji! Temperatura izmjerena u Makarskoj nasmijala domaću publiku
Urnebesno
Zahladilo i u Dalmaciji! Temperatura izmjerena u Makarskoj nasmijala domaću publiku
tech
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Rusi pronašli odgovor na nedostatak Starlinka za njihove snage u Ukrajini - u visokolebdećim balonima
Barrage-1
Rusi pronašli odgovor na nedostatak Starlinka za njihove snage u Ukrajini - u visokolebdećim balonima
Divovska gravitacijska anomalija ispod Antarktike postaje sve jača
Novo istraživanje otkriva
Divovska gravitacijska anomalija ispod Antarktike postaje sve jača
sport
VIDEO Australska novinarka pijana se javila sa ZOI-a! Snimka je brzo postala hit!
MALO SE PROVESELILA
VIDEO Australska novinarka pijana se javila sa ZOI-a! Snimka je brzo postala hit!
Strava na Olimpijskim igrama: Poljakinnji klizaljka rasjekla lice, scene nisu za svakoga
uh, ružno
Strava na Olimpijskim igrama: Poljakinji klizaljka rasjekla lice, scene nisu za svakoga
Englezi bruje o Tudorovu potezu prvog radnog dana: Ustao je i prišao novinarima
zanimljivo
VIDEO Englezi bruje o Tudorovu potezu prvog radnog dana: Prišao je novinarima i napravio ovo
tv
Kumovi: ANKETA: Tko je naručio da se zapali hotel Macan?
KUMOVI
ANKETA: Tko je naručio da se zapali hotel Macan?
Survivor: Survivor počinje u ponedjeljak, 2. ožujka – Upoznajte kandidate pete sezone!
SURVIVOR
Survivor počinje u ponedjeljak, 2. ožujka – Upoznajte kandidate pete sezone!
Kumovi: Tko će sve ostati slomljenog srca ne propustite doznati u novim epizodama serije "Kumovi"
KUMOVI
Tko će sve ostati slomljenog srca ne propustite doznati u novim epizodama serije "Kumovi"
putovanja
Je li ovo naljepša slovenska cesta: 37 kilometara kroz nestvarne alpske prizore Dežele
Solčavska panorama
Je li ovo naljepša slovenska cesta: 37 kilometara kroz nestvarne alpske prizore Dežele
Eko selo Žumberak kako izgleda danas
Eko selo Žumberak
Pogledajte kako izgleda zapušteno i napušteno izletište u blizini Zagreba koje je bilo popularno u 90-ima
Najljepši obalni grad u Europi nalazi se u Hrvatskoj, bolji je i od Saint-Tropeza
Život ovdje teče sporije
Najljepši obalni grad u Europi nalazi se u Hrvatskoj, bolji je i od Saint-Tropeza
novac
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Prekidi suradnje
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Ronaldo uložio milijune u platformu, vrijednost dionica eksplodirala u jednom danu
Zabija i na burzi
Ronaldo uložio milijune u platformu, vrijednost dionica eksplodirala u jednom danu
Zašto se u Australiji danas gotovo svaka druga kutija cigareta prodaje "ispod pulta"?
Dostupne svuda
Zašto se u Australiji danas gotovo svaka druga kutija cigareta prodaje "ispod pulta"?
lifestyle
Dama Joan Collins u Chanelovim slingback sandalama 2026.
Damsko izdanje
Komad koji je preživio modne revolucije: S 92 godine Collins pokazala kako se nosi pravi klasik
Alysa Liu osvojila je olimpijsko zlato u pojedinačnoj konkurenciji klizačica
Poseban karakter
Srce posebno kao i kosa: Klizala je iz čiste radosti, osvojila zlato, ali i simpatije svih, pa i konkurencije
Kombinacija meda i jogurta
Moćan tim
Zašto je jako dobro dodati med u jogurt? Taj spoj nije savršen samo zbog okusa
sve
Danijela Dvornik plakala zbog rođendana unuke Lumi
bolan osjećaj
Danijela Dvornik slomila se zbog unučice: ''Kad je ljudska zloba jača...''
Dama Joan Collins u Chanelovim slingback sandalama 2026.
Damsko izdanje
Komad koji je preživio modne revolucije: S 92 godine Collins pokazala kako se nosi pravi klasik
Alysa Liu osvojila je olimpijsko zlato u pojedinačnoj konkurenciji klizačica
Poseban karakter
Srce posebno kao i kosa: Klizala je iz čiste radosti, osvojila zlato, ali i simpatije svih, pa i konkurencije
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene