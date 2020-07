Prvi čovjek civilne zaštite Damir Trut govorio je za Dnevnik Nove TV o epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj, zaštitnoj opremi i inspekcijama uslijed najnovijih mjera uvedenih zbog virusa.

Hrvatska je dobila kartonske kutije pune zaštitne opreme koje su stigle iz Kine. U kutijama su zaštitne maske, ali i odijela.

"Zaliha imamo dovoljno", kazao je Damir Trut, prvi čovjek ravnateljstva Civilne zaštite. Inače, u skladištu u Jastrebarskom čuva se 250 tona zaštitne opreme, a Jastrebarsko je tek jedno od 4 skladišta diljem Hrvatske.

"Opreme ima dovoljno za jesen, imamo 600 tona opreme ili nešto manje od 10 milijuna artikala", kazao je Trut.

Na teren su danas izašli inspektori Civilne zaštite. Trut navodi što su otkrili.

"Uveli smo inspektore prometa koji su na 14 lokacija proveli 124 provjere prometnih sredstava. Oni su pronašli dvije nepravilnosti, to se odnosi na nenošenje zaštitnih maski i neimanje dezinfekcijskih sredstava. U zadnjih tjedan dana imali smo 9700 inspekcija. Tu je utvrđeno 317 nepravilnosti. U velikoj mjeri, neimanje zaštitnih sredstava, nenošenja maski i nepridržavanje razmaka.

Inspektori, kada utvrde nepravilnosti, upozoravaju. Ako bi dolazilo do nepravilnosti opetovano, ponovo upozoravamo, a onda bi, eventualno nakon toga, dolazilo do sankcija. Ali mi sada ne idemo na kažnjavanje, ne razmišljamo o tome, već idemo na edukaciju. Ne govorimo o kaznama, kada dođe za to vrijeme, onda ćemo govoriti o tome, ali kazne mogu biti novčane, zatvaranje objekta...", kazao je Trut.

Od sutra su maske obvezne i u frizerskim salonima, bankama, poštama, a prema tamo će sutra krenuti i inspektori Civilne zaštite.

"Inspektori će i tamo provjeravati te obilaziti te lokacije. Od ovog tjedna treba prijavljivati i skupove veće od 100 ljudi", kazao je Trut i objasnio zavrzlamu oko brojki Stožera u Istri i Nacionalnog stožera.

"Bio je jedan tehnički problem. Nacionalni stožer skida brojke sa zajedničke platforme koju pune epidemiolozi koji vrše testiranja. Tijekom vikenda je Istarska županija davala podatke, ali te brojke nismo imali unesene u tu platformu. Razlika je negdje oko 30 osoba.

Ministar Beroš je tražio očitovanje zašto se to dogodilo. Sad smo te osobe pribrojili platformi i to je sada vidljivo na nacionalnoj razini", objasnio je Trut.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr