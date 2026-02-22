Kvatrić bez krova, Utrine bez parkinga, prodavači ogorčeni: "Nama treba sada. Za 20 godina ko živ, ko mrtav"

Grad Zagreb želi saznati što na gradskim tržnicama nedostaje i što bi trebalo poboljšati, pa su pokrenute ankete kojima se ispituju i kupci i prodavači. Cilj je prikupiti mišljenja o ponudi, zadovoljstvu i infrastrukturi, jer iako je domaće uvijek cijenjeno, uvjeti na tržnicama značajno utječu na iskustvo posjetitelja.

Većina ispitanika zadovoljna je trenutnom ponudom i svježinom proizvoda, no ističu da infrastruktura često ne prati potrebe tržnica. Na tržnici Utrine prodavači navode da je nedostatak parkinga najveći problem.

Na tržnici Kvatrić ističu dugogodišnje infrastrukturne probleme, posebno nedostatak krova, te potrebu za obnovom ploha i klupa. Kupci traže i više ekološke hrane, a uočeni su i manjak WC-a. Već je prikupljeno više od 200 anketa na jednoj tržnici, a cilj je obuhvatiti sve 24 zagrebačke tržnice. Ankete se provode uživo i online do 15. ožujka.

Rezultati će omogućiti Gradu da planira modernizaciju i uređenje tržnica, poboljša uvjete za kupce i prodavače te unaprijedi okoliš i infrastrukturu. Razvoj zagrebačkih tržnica planiran je dugoročno, sve do 2050. godine, a prikupljene informacije poslužit će kao temelj za daljnje odluke.

Više pogledajte u prilogu reportera dnevnika Nove TV Domagoja Koprivnjaka.