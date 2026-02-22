VIDEO Kaos na ulicama Meksika nakon ubojstva šefa narkokartela: Zavladala panika i na aerodromu

Vođa meksičkog kartela Jalisco New Generation (CJNG), Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, poznat kao El Mencho, ubijen je u vojnoj operaciji u saveznoj državi Jalisco.
Njegova smrt potaknula je višesatne blokade cesta, paljenje vozila i sigurnosna upozorenja u više meksičkih saveznih država.
Prema priopćenju Ministarstva obrane, Oseguera Cervantes ranjen je tijekom operacije uhićenja, a preminuo je tijekom zračnog transporta u Mexico City.
Savezna država Jalisco uporište je kartela poznatog po krijumčarenju velikih količina fentanila i drugih droga u SAD. Tijekom operacije vojnici su ubili četiri osobe koje su pucale na njih. Još tri osobe, uključujući El Mencha, bile su ranjene i kasnije su preminule, navodi se u priopćenju.
Uhićene su još dvije osobe, a zaplijenjena su oklopna vozila, raketni bacači i drugo vatreno oružje. U operaciji su ranjena i trojica pripadnika oružanih snaga.
Ubojstvo Oseguere Cervantesa izazvalo je višesatne blokade prometnica, pri čemu su u Jaliscu i drugim saveznim državama zapaljena vozila. Takve taktike karteli često koriste kako bi omeli vojne operacije, piše Sky News.
Na snimkama objavljenima na društvenim mrežama vide se gusti oblaci dima iznad Puerto Vallarte, velikog grada u Jaliscu kao i ljudi koji u panici trče kroz zračnu luku u glavnom gradu savezne države.
Američki State Department upozorio je američke državljane u saveznim državama Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero i Nuevo León da ostanu na sigurnim mjestima dok traju sigurnosne operacije.
U nedjelju poslijepodne Air Canada objavila je da obustavlja letove za Puerto Vallartu "zbog aktualne sigurnosne situacije".
Zamjenik američkog državnog tajnika Christopher Landau nazvao je ubojstvo narkobosa "velikim pomakom za Meksiko, SAD, Latinsku Ameriku i svijet".
Američki State Department ranije je nudio nagradu do 15 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do uhićenja El Mencha koji je uključen u trgovinu drogom od 1990-ih godina.
Kaos na ulicama Meksika
Kartel Jalisco New Generation jedna je od najmoćnijih i najbrže rastućih kriminalnih organizacija u Meksiku. U veljači ga je administracija Donalda Trumpa proglasila stranom terorističkom organizacijom.
Kartel je 2020. izveo pokušaj atentata granatama i jurišnim puškama na tadašnjeg šefa policije glavnog grada, koji je danas čelnik savezne sigurnosti, u središtu Mexico Cityja.
Američka Agencija za suzbijanje droga (DEA) smatra da je kartel jednako moćan kao i kartel Sinaloa, jedna od najzloglasnijih kriminalnih skupina u Meksiku.
Kartel je prisutan u svih 50 saveznih država SAD-a te se smatra jednim od glavnih dobavljača kokaina za američko tržište. Poput kartela Sinaloa, zarađuje milijarde dolara od proizvodnje metamfetamina i fentanila.