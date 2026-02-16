S Dabrom pjevali i svirali i policajci: Jedan se sam javio

Prava bura podigla se na političkoj sceni nakon što se pojavila snimka na kojoj bivši ministar i sadašnji zastupnik u Saboru, DP-ovac Josip Dabro na pokladama u Komletincima u Vukovarsko-srijemskoj županiji pjeva stihove koji aludiraju da je ustaški poglavnik Ante Pavelić "vođa svih Hrvata".

Pjevajući pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", čiji su početni stihovi "U Skupštini usred Beograda", Dabro je na kraju dodao svoje stihove "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata" pa poručio da pjeva "samo za Milorada", aludirajući na saborskog zastupnika SDSS-a Milorada Pupovca.

Poslije "za dom spremni" i Ante Pavelić, "vođa svih Hrvata", našao se u pjesmi...#normalizacijafašizma

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro, nekadašnji ministar poljoprivrede u vladi, te član parlamentarne većine, snimljen je kako pjeva stihove u kojima se Ante… pic.twitter.com/8CHqAHnj0z — Emin Gradaščević (@GradascevicEmin) February 15, 2026

No kako se čini, pjesmu koja veliča ustaški režim i Antu Pavelića, s Dabrom pjevali i svirali – policajci, doznaje 24 sata.

Tamburaški sastav Divandžije iz Brodsko-posavske županije, kojem je Dabro široke ruke gurao dvadesetice eura u instrumente, u svom sastavu ima i dva policijska službenika.

Josip Dabro u Komletincima Foto: Screenshot/x

Iz Policijske uprave brodsko-posavske potvrdili su da su upoznati sa snimkom na kojoj su svirači i njihovi djelatnici, a jedan se i sam javio svom nadređenom.

“Policijski službenik izrazio je žaljenje što se zatekao u tim okolnostima, koje, prema njegovim riječima, nije mogao pretpostaviti niti od ranije poznaje gospodina Dabru”, stoji u odgovoru.

Josip Dabro u Komletincima Foto: Screenshot/x

Dodali su i kako je riječ o službenicima koji se privatno bave tamburaškom glazbom te povremeno nastupaju u sklopu folklorne udruge. Za svakog će se pojedinačno utvrđivati eventualna odgovornost, navodi se u policiji.