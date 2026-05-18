Ubio je, prijetio, izrađivao oružje, a i dalje bio na slobodi: Tko je zakazao u slučaju drniškog ubojice?

Policija je kod Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu, 2023. godine pronašla improvizirano oružje i privela ga.

Policija je prva stala pred kamere. Aleksić im je poznat, iza njega je pet kaznenih i jedna prekršajna prijava.



"Policija je prema toj osobi i ranije postupala te ju je više puta kazneno prijavljivala. Policija je radila svoj posao i tada radi ga i danas. Istodobno razumijem zašto građani danas postavljaju pitanje kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi", poručio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Nakon što mu je prije nepune tri godine pronađeno oružje, potvrđena mu je optužnica. No na Općinskom šibenskom sudu kažu da njegov slučaj, prema sudskom pravilniku, nije bio hitan. Hitni su primjerice slučajevi oko maloljetnika, ili terorizma pa mu u dvije i pol godine suđenje nije ni počelo.

"Doista me šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam mogao vidjeti gdje se navodi da nije hitan postupak što je skandalozno", poručio je ministar Damir Habijan.

No sa šibenskog suda odgovaraju da Općinsko državno odvjetništvo nakon pronalaska oružja od njih nije zatražilo ni mjere opreza ni istražni zatvor čime bi taj slučaj došao prije na red.



Odvjetništvo pak odgovara da su tražili bezuvjetnu kaznu zatvora.

No ništa ne odgovaraju na dodatno pitanje: Zašto nije zatražen istražni zatvor te određene mjere opreza.

Aleksić je u zatvoru odležao 15 godina s propisanom obveznom mjerom psihijatrijskog liječenja.

"Mjera se trebala izvršavati u zatvorskom sustavu. Ta mjera je bila izrečena iako je proglašen ubrojivom osobom međutim utvrđene je trajni teški poremećaj osobnosti", poručio je glasnogovornik Županijskog suda u Splitu Neven Cambj.

To dovodi do pitanja za zdravstvo. Je li psihijatrijski liječen i kada?

"U ovom trenutku prema meni dostupnim informacijama osoba se nije liječila u javnom zdravstvenom sustavu, posebno ne po psihijatrijskoj dijagnozi", poručila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Obvezno liječenje je prestalo čim je izašao na slobodu.

"Kad budemo znali konkretno cijeli slučaj sve detalje sigurno treba sagledati jesu li određene mjere nedovoljno dobre i zasigurno ih treba mijenjati, ali to nije samo pitanje sustava zdravstva nego općenito međuresornog djelovanja".

Aleksić je prijave zbog krađe, ubojstva, tučnjave u zatvoru, do prijetnji članovima obitelji. Prekršajnu prijavu dobio je zbog nasilja u obitelji 2020. godine, o čemu je u Dnevniku Nove TV u nedjelju svjedočila članica obitelji.

"Ja sam ga prijavljivala jednom jer mi je tu isto pravio nered ispred djeteta i ja sam jednostavno poludjela i jednostavno otišla na policiju i prijavila. On je tada platio kaznu 1400 kuna i prespavao jednu noć u zatvoru gdje je plakao da više neće ništa raditi jer on ne želi se vratiti u zatvor nikad", rekla je Snježana Aleksić.

U zatvoru će na kraju završiti, ali prekasno jer se opet dogodila klasična priča prebacivanja odgovornosti onih institucija koje su dozvolile da godinama, s prepunim dosjeom slobodno hoda i sije strah po Drnišu sve dok nije oduzeo život maturantu.