Habijan oštar: "Stravično i nedopustivo, ovo je zadnja situacija koju mislim tolerirati kao ministar pravosuđa"

Policija je zadnji put Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka, uhitila 2023. godine zbog izrade improviziranog oružja.

Protiv njega podignuta je i potvrđena optužnica. Međutim, do danas suđenje nije ni počelo!

Iz Općinskog suda u Šibeniku poručuju da taj predmet po svojoj naravi nije hitan, te da iz Općinskog državnog odvjetništva nisu predlagane mjere opreza, kao ni istražni zatvor.

Iz općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku pak kažu da su predložili bezuvjetnu kaznu zatvora.

Ministar Habijan je zbog slučaja naložio izvanredni nadzor nad radom pravosuđa. Riječ je o muškarcu koji je ranije osuđivan i za nasilna kaznena djela, uključujući ozljedu u zatvoru i obiteljsko nasilje. Očekuje se istraga koja bi trebala utvrditi kako je takva osoba ponovno završila izvan zatvora.

"U tom postupku nit je policija, nit je državno odvjetništvo, nit je sud zatražio istražni zatvor. Da je zatražio istražni zatvor ta osoba ne bi bila vani. Protiv te osobe bi se vodio postupak bilo bi zakazano neko ročište. Neću govoriti da bi to možda spriječio ovo što se dogodilo. Ovo je stravično, nedopustivo i mislim da je ova zadnja situacija koju mislim tolerirati kao ministar pravosuđa", rekao je ministar Damir Habijan.