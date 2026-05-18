Voditelj policije otkrio kako je uhićen ubojica iz Drniša: "Locirali smo ga dronom s termovizijom, pružao je otpor"

O detaljima dramatične noćne potrage, u kojoj je sudjelovalo više od sto policajaca, helikopteri i psi, za Dnevnik Nove TV govorio je Darko Belak, voditelj operativnog centra PU šibensko-kninske. Na samom početku Belak je uputio poruku obitelji stradalog mladića.

"Prvo bih izrazio sućut obitelji ubijenoga mladića. Osoba je uhićena jutros rano u 2:30. U tijeku je kriminalističko istraživanje, koje još traje. Nakon završenog kriminalističkog istraživanja osoba će biti predana pritvorskom nadzorniku ove Policijske uprave", izjavio je Belak.

Potjera koja je trajala cijelu noć, a u kojoj je grad bio pod potpunom blokadom, uspješno je okončana u ranim jutarnjim satima zahvaljujući naprednoj tehnologiji. Policija je čekala idealan trenutak kako bi osumnjičenog svladala bez opasnosti za živote službenika.

"Locirali smo počinitelja jutros oko 2 sata uz pomoć tehnike, odnosno drona s kamerom. Na terenu smo tad u tom momentu imali preko sto policijskih službenika, što specijalne, što interventne, što službe kriminalističke policije, odnosno svih rodova policije. Koristili smo i službene pse. Oko 2 sata smo ga s termovizijom locirali", otkrio je Belak detalje akcije.

"Čekali smo najpovoljniji trenutak u tom momentu gdje možemo izvršiti uhićenje osobe da ne ugrozimo policijske službenike, da najbezbolnije to izvedemo. Negdje oko 2:30 se ukazala prilika kad su policijski službenici istoga uz uporabu tjelesne snage svladali, polegli na tlo, uporabili sredstva za vezivanje, nakon čega je priveden u prostorije policije", dodao je voditelj operativnog centra te potvrdio da je ubojica prilikom uhićenja pružao tjelesni otpor.

Povijest se ponavlja: Oružje izradio sam

Ovo nije prvi put da je policija kod istog počinitelja pronašla opasno naoružanje. Darko Belak bio je načelnik policijske postaje u Drnišu 2023. godine, kada je osumnjičeni već bio pod lupom zakona upravo zbog ilegalnog oružja.

"To je već sad svima poznato iz medijskih napisa, tad sam bio načelnik policijske postaje u Drnišu. Na temelju rada policijskih službenika i prikupljenih saznanja da se osoba raspituje kako bi mogla doći u posjed nekakvog vatrenog oružja, temeljem toga smo mi ishodovali nalog za pretragu, izvršili pretragu i pronašli oružje", prisjetio se Belak.

Na novinarsko pitanje je li počinitelj i tada, kao i ovoga puta, sam izradio improvizirani pištolj, Belak odgovara: "Tad se isto radilo o improviziranom oružju koje je počinitelj sam izradio, da. I ovoga puta isto je vrlo slično."

S obzirom na to da je riječ o osobi koja je već služila zatvorsku kaznu i kod koje je ranije pronađeno improvizirano oružje, u javnosti se otvorilo pitanje je li se nova tragedija mogla spriječiti i jesu li zakazale nadzorne mjere.

"Mi kao policija smo napravili sve što je bilo u našim mogućnostima sukladno ovlastima koje imamo po zakonu. Mi nismo propustili tu nikakvu radnju, sve smo napravili što se moglo napraviti u tim trenucima što se tiče ponašanja počinitelja", zaključio je Belak.

Ipak, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ranije je uputio na određene propuste u sustavu, a daljnja će istraga pokazati je li u tjednima i mjesecima koji su prethodili ovom stravičnom zločinu uistinu bilo zakazivanja odgovornih institucija.