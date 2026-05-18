Trgovkinja oči u oči s ubojicom: "Pitao me rade li kamere, kupio je paštete, papar, mesni doručak... "

U opsežnu potragu za ubojicom bilo je uključeno više stotina pripadnika policije, duge cijevi, dronovi, helikopteri. Za rizičnu situaciju spremni su bili i pregovarači. Osumnjičeni se nije mirno predao.

Dvadeset i osam sati tražio se osumnjičeni za ubojstvo maturanta. Nadzorna kamera zabilježila je trenutak uhićenja u gluho doba noći. Policija ga je locirala na prilazu u grad. Od kuće u kojoj je, sumnja se, počinio ubojstvo. Uhićen je tristotinjak metara dalje.

Teren je češljalo više stotina službenika iz svih grana policije, sve se koordiniralo iz operativnog stožera. Spremni su bili i na graničnim prijelazima.

"Službenici koji su bili na terenu, sudjelovali u akciji, imali su na sebi balističku zaštitu, što je nužno i neophodno u ovakvim situacijama. U svakoj takvoj situaciji i sličnoj policijski pregovarači su uvijek uključeni jer nikad ne znamo što situacija može proizvesti", rekao je Franjo Filipović, voditelj pregovarača u Zapovjedništvu za intervencije.

Svladan je uz uporabu prisile. Sa sobom je imao vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm.

"Ljudski faktor je presudio, operativne skupine koje su bile na pozicijama uočile su osobu koja je bila opis počinitelja. Prema njemu su postupali, naravno uz znakove upozorenja", nadodaje Filipović.

U bijegu za sobom je, sumnja se, posipao papar da zavara trag potražnim psima. Bio je pripremljen.

"Noć prije mi je bio 5 do 8 minuta prije zatvaranja, pito me rade li kamere, hoće li ga snimiti i nakupovao je. Kupio je paštete, papar, mesni doručak, ribe u konzervi i koka kolu", rekla je Ivana Ledenko, trgovkinja iz Drniša.

Na licu mjesta tragovi akcije, policijske trake i lisice. Mještani tvrde da je moguće da se skrivao u blizini pruge, gdje se nalazi i bunker.

"Krio se subotu na noć i nedjelju, cijeli dan nedjelja. A sve je to blizu tu, to je njegova ruta bila, on je to poznavao", rekao je Branko iz Drniša.

Uz helikopter, aktivirani su dronovi, a kroz noć i termovizijske kamere.

"Mogu se prepoznati konture radi li se o ljudskom biću ili je posrijedi životinja, ako pričamo o termovizijskim kamerama. S jednim dronom prekrije se jako veliki prostor, koji je eventualno u planu da se pretražuje", dodaje Filipović.

Sve okolnosti utvrdit će se kriminalističkim istraživanjem.