Ubojici iz Drniša ovo nije prvi zločin: Žrtvu je dočekao kad se vraćala s posla, izbo ju je 17 puta

Muškarac osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu ranije je bio osuđen za brutalno ubojstvo mlade djevojke.

Kristijan Aleksić je 2002. godine na Županijskom sudu u Splitu proglašen krivim za teško ubojstvo 22-godišnje Marijane Sučević koju je ubio u svibnju 1994. godine u Prgometu.

Prema sudskim spisima, Aleksić je ubojstvo planirao tijekom prve polovice 1994. godine. Kobne večeri oko 21:30 pričekao je Sučević koja se vraćala kući iz splitske bolnice gdje je radila u praonici.

Napao ju je naoštrenim nožem za kruh i metalnom šipkom. Zadao joj je 17 ubodnih rana, a tijelo je pronađeno sljedećeg dana. Slučaj je godinama bio neriješen, a klupko se počelo odmotavati 2001. godine.

Nakon zločina Aleksić je, prema navodima iz spisa, o ubojstvu govorio i pred drugim osobama, uključujući posjetitelje teretane u Drnišu, no nitko ga isprva nije ozbiljno shvaćao. Policija je reagirala nakon dojave jednog od svjedoka, a patrola ga je potom pronašla u kući, piše Slobodna Dalmacija. Tijekom ispitivanja priznao je ubojstvo te istražiteljima detaljno opisao kako je preradio nož kojim je počinio zločin.

Prema iskazu iz istrage, rekao je da protiv Marijane Sučević nije imao osobni motiv te da je ubojstvo doživljavao kao svojevrsni "ispit zrelosti". Policiji je također rekao da je na dimnjaku obiteljske kuće ispisao datum ubojstva uz tri šestice i pentagram, što su istražitelji kasnije i pronašli.

U dokumentima se spominje i da je nakon ubojstva na dimnjaku obiteljske kuće ispisao datum zločina, tri šestice i pentagram. Policija je te simbole pronašla na mjestu koje je opisao.

Godinu nakon ubojstva liječio se na Psihijatrijskom odjelu KBC-a Split.

Prvostupanjskom presudom osuđen je na 12 godina zatvora, a u drugom stupnju kazna mu je povećana na 14 godina. Aleksić je navodno pri izricanju kazne pitao pravosudnog policajca pokraj sebe koliko je sati. Kada mu je ovaj rekao da je 11.55, rekao je: "Super, sad će ovo završiti pa ćemo stići na ručak u zatvoru u Splitu."

- Policija je objavila fotografiju osumnjičenog i poslala upozorenje građanima. Više pročitajte OVDJE.