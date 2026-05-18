Plenković o ubojstvu u Drnišu: "Ovo se moglo anticipirati! Strože kazne nisu dovoljne ako su pravosudna tijela spora"

Osvrćući se nakon predsjedništva HDZ-a na dosje ubojice Kristijana Aleksića, koji je već odležao kaznu za ubojstvo iz devedesetih, a protiv kojeg je suđenje za ilegalno oružje iz 2023. godinama stajalo u ladici, premijer Andrej Plenković naglasio je da zakoni postoje, ali ih sudovi moraju brže i strože primjenjivati.

"Postoje situacije kada se ubojstvo ne može anticipirati. Kada počinitelj nije u sustavu. Kada prethodno ne prijeti. Ovo, nažalost, nije bila takva situacija. Želim podsjetiti da su sve dosadašnje zakonske izmjene koje smo poduzimali u pogledu kaznenoga zakona u naših devet i pol godina mandata išle u smjeru strožih kazni, novih kaznenih djela. Međutim, ni strože kazne ni reguliranje novih kaznenih djela nisu dovoljni potezi ukoliko pravosudna tijela, ono što im je na dispoziciji, ne primjenjuju u svojem postupanju. Odnosno, ako su u svojem postupanju spora", izjavio je premijer Plenković.

Nakon ministra Damira Habijana, koji je rekao "Dosta je!", ova izjava šefa Vlade jasno pokazuje da će se nakon ovog slučaja pod lupom naći upravo rad i (ne)učinkovitost nadležnih sudova i državnog odvjetništva.