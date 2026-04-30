Obrtnici upozoravaju na rast troškova, cijene skočile pred sezonu: "Zabrinjava to što ovo nije kraj"

Nema predaha od rasta cijena! Inflacija u travnju ponovno ubrzava, a i dalje smo među najgorima u eurozoni. Iz Vlade - prstom upiru u one koji formiraju cijene.

Prva procjena Zavoda za statistiku pokazuje da je travanj bio 5,8 posto skuplji nego lani, a glavni krivac je energija koja je skočila za 17,5 posto.

"Jasno smo naznačili da hrvatsko gospodarstvo, odnosno da se mjerama, kako fiskalne tako i drugih segmenata ekonomske politike, nije u stanju doskočiti prije svega energetskim šokovima, uvezenim šokovima, uvezenoj inflaciji kroz porast cijena energenata, to rijetko koja zemlja u svijetu može", rekao je Tomislav Ćorić, ministar financija.

Hrvatska je europski doprvak inflacije, ispred nas je samo Bugarska. Skuplje usluge, poručuje ministar - loše su vijesti za turističku sezonu. Sektoru je poručio da se nada da će "jasno shvatiti signale koji dolaze s raznih strana i u narednom razdoblju prilagoditi cijene konkurenciji".

Obrtnici odgovaraju - rast ulaznih troškova teško je ugraditi u vlastite cijene.

"Da li vam repromaterijal poskupi, a vi imate određeni kapacitet koji možete mjesečno odraditi, da li u uslužnom sektoru ili proizvodnom. Ne možete odraditi više frizura u osam sati nego možete i sad svaku frizuru bi trebalo poskupiti, a onda to opet utječe na potražnju", rekao je Ivica Zbašnik, predsjednik Udruženja obrtnika Rijeka.

Skok cijena iznenadio je i bivšeg ministra financija Borisa Lalovca. Poručuje - situacija je ozbiljnija nego što se mislilo.

"Ono što bi pogotovo moglo zabrinjavati je što ovo nije kraj, a znate zašto, iako bi ona mogla tijekom turističke sezone se pojačati, dolaze nam u devetom mjesecu nove cijene plina", rekao je. "

"Sada realni dohotci padaju jer se snažno povećala energija, snažno išla inflacija i još uvijek realni dohoci ljudi nisu pokrenuli inflaciju. E sad će se dogoditi za par mjeseci - prvo morate odmah umirovljenicima nadoknaditi taj dio vezano za njihov dohodak, a onda se ponovno otvara pitanje dohotka plaća u privatnom sektoru", dodao je Lalovac.

