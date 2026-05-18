Škola se oprostila od ubijenog mladića (19) iz Drniša: "Pamtit ćemo ga po dobroti, vedrini..."

Policija je noćas u 2:30 na području Drniša na prilazu u grad uočila osumnjičenog 50-godišnjaka za kojim se tragalo, javili su u ponedjeljak iz PU šibensko-kninske o uhićenju Kristijana Aleksića, koji je u subotu navečer ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao pizzu.

Kod njega je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 centimetara.



U subotu oko 23:05 na terasi obiteljske kuće u Drnišu Aleksić je pucanjem iz vatrenog oružja ustrijelio 19-godišnjeg hrvatskog državljanina, koji je potom od zadobivenih ozljeda preminuo.

Počinitelj je od ranije poznat policiji te je 2023. godine prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, navela je policija.

Od preminulog mladića na društvenim mrežama oprostili su se iz njegove srednje škole.

"S dubokom tugom, žalošću i nevjericom primili smo vijest o tragičnom gubitku našeg učenika. U ovim teškim trenucima izražavamo iskrenu sućut obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Zauvijek ćemo ga pamtiti po njegovoj dobroti, vedrini i tragovima koje je ostavio u našoj školskoj zajednici", napisali su.

Privođenje Kristijana Aleksića - 4 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

