Banožić se ne predaje: Na sud došao s novim odvjetnicama, spremaju novi manevar?

Na Općinskom sudu u Vinkovcima u utorak se nastavlja suđenje Mariju Banožiću za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom 2023. godine.

Pune tri godine čeka se pravorijek za bivšeg ministra obrane u suđenju koje je obilježeno brojnim preokretima i pravnim manevrima Banožićeve obrane. Među posljednjima je i onaj iz ožujka kada je Banožić podnio kaznenu prijavu protiv svjedoka Mirka Đalića pa i protiv policije i DORH-a, zbog, kako navodi, kaznenih djela protiv pravosuđa, sprječavanja dokazivanja i davanja lažnih iskaza.

Mjesec dana kasnije, Banožić je uoči novog ročišta na kojem je trebao iznijeti svoju obranu, iznenada otkazao punomoć odvjetnici Kseniji Vržini te je angažirao dvije nove odvjetnice, Sandru Marković i Marijanu Tomić, zbog čega je ročište ponovno odgađano.

Rasprava je odgođena za 2. lipnja, tužiteljstvo je završilo s iznošenjem dokaza i isptivanjem svjedoka te je još preostalo da Banožić iznese svoju obranu, nakon čega sudsko vijeće treba donijeti presudu.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u međuvremenu je odbio Banožićev prijedlog da se iz kaznenog postupka izuzmu državni odvjetnici iz Vukovara i Vinkovaca zbog neprofesionalno obavljenog posla, a odbačena je i prijava protiv vozača kamiona Mirka Đalića te je Banožić naknadno protiv njega podnio i privatnu tužbu zbog navodnog davanja lažnog iskaza. Bude li to prihvaćeno, Banožiću bi omogućilo novi manevar i osporavanje Đalića kao vjerodostojnog svjedoka.