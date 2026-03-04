Novi manevar Banožićeve odvjetnice: Podnijeli kaznenu prijavu protiv svjedoka, službenika i dužnosnika iz slučaja

Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljena je, a ubrzo je i prekinuta rasprava na suđenju bivšem ministru obrane Mariju Banožiću, kojeg se tereti za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom 2023. godine.

Banožić je danas na sudu trebao iznijeti svoju obranu, no njegova odvjetnica Ksenija Vržina odmah je obavijestila sud da je Banožić danas podnio kaznenu prijavu protiv nepoznate osobe/osoba/službenika/dužnosnika tijela kaznenog progona i svjedoka Mirka Đalića zbog kaznenih djela protiv pravosuđa, sprječavanja dokazivanja i davanja lažnih iskaza.

Suđenje Mariju Banožiću - 1 Foto: Marin Franov/Cropix

Suđenje Mariju Banožiću - 3 Foto: Marin Franov/Cropix

Tijela kaznenog progona u ovom predmetu su PU vukovarsko-srijemska, postaja prometne policije u Vinkovcima, Županijski DORH u Vukovaru te Općinski DORH u Vinkovcima, a kaznena prijava podnesena je protiv nepoznatih osoba, službenika dužnosnika tih tijela, stoga je obrana predložila izuzeće svih njih.

Neprihvatljivo je da okrivljenik u kaznenom postupku bude žrtva osoba službenika tijela kaznenog progona, naglasila je Banožićeva odvjetnica.

Mario Banožić Foto: Marin Franov/Cropix

Suđenje Mariju Banožiću - 5 Foto: Marin Franov/Cropix

Sud je prihvatio prijedlog, a sutkinja je prekinula raspravu jer odluku o izuzeću cjelokupnog ODO-a i ŽDO-a treba donijeti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.