Stiže promjena vremena: Izdana upozorenja zbog mogućih obilnih oborina!

Nakon iznimno visokih temperatura, nove nestabilnosti donose i nove kiše i promjenu vremena.

U utorak još ostaje pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i uglavnom suho, no već u drugom dijelu dana stiže naoblačenje sa zapada, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Navečer i u noći mogući su kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Za taj dio zemlje upaljen je žuti meteoalarm.

Meteoalarm Foto: DHMZ

Stiže promjena vremena

U srijedu će promjena vremena biti značajnija, bit će puno više oborina uz upozorenje na grmljavinsko nevrijeme, a gotovo je čitava zemlja pod meteoalarmom.

Vrijeme će biti promjenljivo, pretežno oblačno i nestabilno. Povremeno se očekuju kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguća i obilna oborina.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslijepodne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar postupno će okretati na sjeverozapadni, na sjevernom dijelu i buru.

Najniža temperatura zraka uglavnom će se kretati od 15 do 20, najviša dnevna od 19 do 24, a u gorju malo niža.