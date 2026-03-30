Banožić tuži vozača kamiona

Nakon što je državno odvjetništvo odbacilo kaznene prijave Marija Banožića, protiv istražitelja koji su rasvjetljavali njegovu prometnu nesreću te vozača kamiona kao ključnog svjedoka, bivši ministar obrane odlučio je protiv vozača kamiona sam nastaviti kazneni progon.

Preuzeo ga je kao oštećenik jer tvrdi da vozač kamiona Mirko Đalić ne govori istinu o sudaru, odnosno da mu lažnim iskazom nanosi štetu, piše Index.

Podsjetimo, tužiteljstvo Banožića tereti da je u studenom 2023. upravljao automobilom iz smjera Vinkovaca prema Županji, vozeći neprilagođenom brzinom te u pretjecanju kolone prešao na suprotnu stranu unatoč smanjenoj vidljivost zbog magle i pritom udario prednjim dijelom vozila u prednji lijevi dio teretnog vozila koje se kretalo iz suprotnog smjera, pri čemu je 41-godišnji vozač Goran Šarić preminuo na mjestu nesreće.

Indexova reporterka Ana Raić doznaje da je Banožić podnio prijedlog za provođenje dokaznih radnji sucu istrage. U njemu navodi da je Đalić 6. veljače 2024. pred Općinskim državnim odvjetništvom u Vinkovcima, iako upozoren na posljedice lažnog iskaza, neistinito tvrdio da je vidio sam trenutak nesreće. Prema Banožićevu prijedlogu, Đalić je tada izjavio:

"U jednom trenutku došlo je do udara ova dva vozila na lijevom prometnom traku prema Županji na zadnjem lijevom dijelu mojeg priključnog vozila".

Opisao je zatim detaljno položaj automobila i vozača. Mislio je, kaže, da su obojica mrtvi. Kada je naišao jedan mršav i visok policajac, začuli su da se Banožić budi.

"Sam trenutak prometne nesreće ja sam vidio u retrovizoru. Dogodila se kod zadnjeg lijevog dijela mog priključnog vozila. Kad me započeo pretjecati, okrivljenik je bio u razini zadnjeg dijela prikolice", svjedočio je Đalić.

U lipnju iste godine Đalić je ponovno ispitan, ali je njegov iskaz bio drugačiji. Banožić tvrdi da je i tada lagao.

"Ja nemam komentara, da je to bilo u razini kamiona, onda bi i ja bio sudionik prometne nesreće i bilo bi vidljivo na kamionu. Prometna nesreća bila je iza kamiona, a koliko iza, ne mogu procijeniti."

Banožićev prijedlog temelji se na tezi da Đalić nije bio očevidac nesreće i da je na mjesto događaja došao tek nakon sudara.

U tom kontekstu posebno se poziva na izjave Biljane i Marija Skokića, para koji se tek nedavno javio njegovoj obrani. Iako su predloženi kao svjedoci sutkinja koja vodi proces protiv Banožića odbila ih je ispitati.

U prijedlogu se tvrdi i da iskazi policajaca ne potvrđuju da je Đalić bio uz razbijena vozila na samom mjestu nesreće.

Banožić od suca istrage traži ispitivanje Đalića, kao i ispitivanje više svjedoka, među njima Biljane i Marija Skokića te policijskih službenika Zdravka Bačića, Ivice Baotića i Josipa Maričića. Predlaže i pribavljanje spisa osječkog državnog odvjetništva te kaznenog predmeta koji se vodi pred Općinskim sudom u Vinkovcima.