VIDEO Snimljen opasan prizor: "Zvao sam ih prije mjesec i pol, rekli su da se ne brinem..."

Čitatelj DNEVNIK.hr-a zabrinut je zbog, kako tvrdi, vrlo opasne situacije na željezničko-cestovnom prijelazu u Peterancu kraj Koprivnice. Prema njegovim riječima, na prijelazu već dulje vrijeme ne rade rampa te svjetlosna i zvučna signalizacija.

"Prije mjesec i pol zvao sam Hrvatske željeznice. Rekli su mi da se ne brinem i da oni znaju za to te da to rješavaju. Prije tri tjedna zvao sam policiju i njih obavijestio, ali nitko nije ništa poduzeo", ispričao nam je.

Tvrdi i da je dodatni problem ograda za zaštitu od buke koja je postavljena uz prugu. "Ograda za zaštitu od buke ometa pogled na prugu i ne vidi se kad dolazi vlak. Pitanje je dana kad će se nešto dogoditi", upozorava.

Prema njegovim riječima, iz HŽ-a mu je rečeno da su nadležne službe upoznate sa situacijom. "Gospođa u HŽ-u otresito mi je rekla: 'Hvala gospodine, znamo za tu situaciju i to rješavamo. Ništa se ne brinite, bit će riješeno'", ispričao je.

Čitatelj kaže i da je policiju zvao na broj 192. Dispečer ga je, tvrdi, pokušao spojiti s Policijskom postajom Koprivnica, ali se ondje nitko nije javljao. "Na to je rekao da će obavijestiti kolege jer je to vrlo opasno", navodi građanin.

Što kažu nadležni?

Iz HŽ Infrastrukture su za DNEVNIK.hr poručili su da željezničko-cestovni prijelaz u Peterancu nije u kvaru, nego je uređaj za osiguranje privremeno isključen zbog radova u sklopu projekta rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica s Mađarskom.

Kako objašnjavaju, u takvim se slučajevima postupa prema uobičajenoj sigurnosnoj proceduri. Strojovođe imaju informaciju da je prijelaz izvan funkcije te postupaju u skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom.

"Prije nailaska na željezničko-cestovni prijelaz moraju zaustaviti vlak i nakon što se uvjere da sudionici cestovnog prometa ne prelaze, nastaviti vožnju brzinom do najviše 10 km/h dok čelo vlaka ne prijeđe preko prijelaza te nakon toga nastaviti vožnju najvećom dopuštenom brzinom", naveli su iz HŽ Infrastrukture.

Dodaju da strojovođe pritom moraju u više navrata signalnim znakom "Pazi" upozoriti sudionike u cestovnom prometu na nailazak vlaka. Iz HŽ Infrastrukture ističu da, uz poštivanje te procedure, sigurnost sudionika u cestovnom i željezničkom prometu nije ugrožena.

Prijelaz bi ponovno trebao biti uključen krajem godine, kada se implementira novi signalno-sigurnosni uređaj čiji je on sastavni dio.

Iz HŽ Infrastrukture osvrnuli su se i na zidove za zaštitu od buke. Navode da su postavljeni u skladu s glavnim projektom. Budući da na prijelazu smještenom uz zidove za zaštitu od buke nije osiguran kut preglednosti, ondje su ugrađeni polubranici i svjetlosno-zvučna signalizacija. "Kada prijelaz bude uključen u rad, više neće biti potrebe za zaustavljanjem vlakova", poručili su.

Oglasila se policija

O svemu smo upitali i Policijsku upravu koprivničko-križevačku. Naveli su da su policijski službenici Policijske postaje Koprivnica, nakon dojave građanina i na temelju vlastitih saznanja, obišli cestu preko željezničke pruge u Peterancu te kontaktirali s nadležnim rukovoditeljima Hrvatskih željeznica u Koprivnici i predstavnicima tvrtke Cengiz, koja izvodi radove na toj dionici pruge.

Policija navodi da su od nadležnih dobili informaciju da su uređaji za osiguravanje prometa na tom željezničko-cestovnom prijelazu izvan funkcije već dulje vrijeme zbog radova na modernizaciji pruge u sklopu projekta rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka.

Postojeći uređaji za osiguravanje prometa, prema informacijama koje je policija dobila od nadležnih, više neće biti stavljeni u funkciju jer će biti zamijenjeni naprednijim sustavima zaštite.

Iz policije dodaju da sigurnost na prijelazu trenutačno funkcionira tako da se sve kategorije pružnih vozila moraju zaustaviti prije samog prijelaza i upozoriti sudionike u prometu na nailazak vlaka uključivanjem triju zvučnih signala. Nakon toga vlakovi nastavljaju prolaziti dijelom na kojem cesta prelazi preko pruge sporom vožnjom.

Naveli su i da je tijekom izvođenja radova sigurnost svih sudionika u prometu koji se koriste navedenim prijelazom u nadležnosti Agencije za sigurnost željezničkog prometa.

Do ponovnog uključivanja prijelaza vozačima izgleda preostaje samo – dodatan oprez.