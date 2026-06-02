VIDEO Albanci poludjeli zbog projekta Trumpova zeta: Željeli srušiti ogradu s bodljikavom žicom i kamenjem zasuli zaštitare

Albanski tužitelji za borbu protiv korupcije istražuju projekt luksuznog odmarališta koji se povezuje sa zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom, dok se prosvjedi građana i ekoloških udruga protiv tog projekta nastavljaju.

Projekt obuhvaća nenaseljeni jadranski otok Sazan i nekoliko stotina hektara zaštićenog krajolika Vjosa-Narta, osjetljivog obalnog močvarnog područja koje je stanište plamenaca, tuljana i gnjezdište morskih kornjača.

SPAK, posebno albansko tužiteljstvo za borbu protiv korupcije, potvrdio je u ponedjeljak da je pokrenuo istragu o kontroverznim izmjenama statusa zaštite tog područja i vlasništva nad zemljištem iz 2024. godine, koje su otvorile vrata turističkom razvoju, piše Politico.

Kushner, koji se nalazi na čelu investicijske tvrtke Affinity Partners, posjeduje zaseban portfelj nekretnina čija se vrijednost procjenjuje na milijarde dolara. On također služi kao Trumpov posebni izaslanik za mir te je uključen u diplomatske pregovore o Gazi, Iranu i ratu u Ukrajini.

U kolovozu 2024. godine Kushner je predstavio planove tvrtke Affinity Partners o tome da lokaciju pretvori u luksuzno odmaralište, a početkom 2026. posjetio je to područje sa suprugom Ivankom. Albanski premijer Edi Rama potvrdio je da su pregovori između vlade i Kushnera o tom poslu u tijeku, a planirano je da projekt obuhvati 10.000 hotelskih soba.

While it is true that organized crime, drug traffickers, and corrupt state officials are literally looting #Albania's resources, especially public land in the south, the entire Russian, Iranian and Muslim Brotherhood network of influence in the country has moved to… — Juxhin Çela 🇪🇺🇺🇦 (@JuxhinCelaEU) May 31, 2026

Obraćajući se albanskim zastupnicima u ponedjeljak, Rama je zanijekao da projekt zadire u zaštićeni rezervat divljih životinja te je izjavio da konačni prijedlog još uvijek nije podnesen, kao i da ekološka studija nije dovršena.

SPAK je osnovan uz potporu EU-a i SAD-a u sklopu sveobuhvatne reforme pravosuđa u zemlji 2019. godine. Djeluje neovisno o nacionalnom pravosuđu te je dosad istraživao, procesuirao i osudio niz visokih dužnosnika s obiju strana političkog spektra. Prema nekoliko neovisnih istraživanja javnog mnijenja, to je trenutačno institucija od najvećeg povjerenja u zemlji.

Nasilni prosvjedi

Prosvjedi građana i ekoloških nevladinih udruga započeli su krajem svibnja, kada su investitori postavili velike ograde s bodljikavom žicom na planiranoj lokaciji u Zvernecu, na jugu Albanije, što je lokalnom stanovništvu i turistima onemogućilo pristup plaži.

U nedjelju navečer prosvjednici – uključujući građane i različite ekološke udruge – okupili su se ispred zgrada vlade zahtijevajući obustavu projekta, zaštitu područja od gradnje, pa čak i ostavku premijera.

Sljedeći prosvjed zakazan je u Tirani za ponedjeljak navečer, dok će se u blizini planirane lokacije kod Vlore prosvjed održati 6. lipnja, uslijed sve glasnijih poziva civilnog društva na akciju.

Nakon subotnjih prosvjeda pojavile su se videosnimke na kojima se vidi kako privatno osiguranje navodno napada i vuče jednog prosvjednika duž litice, dok istodobno prijeti drugim prosvjednicima koji su pokušavali ukloniti ograde i zaustaviti gradnju.

🇦🇱 Update: Protests escalated in the Zvernec area.



According to protesters, private security personnel "kidnapped" a protester and used pepper spray against protesters and Albanian police.



The protest was attended by the leader of Albania's left-wing Bashke party.

Albanske su vlasti nakon tog izgreda oduzele licence dvjema privatnim tvrtkama za osiguranje, a jedan je čuvar uhićen i zadržan u pritvoru. Također, optuženo je oko 15 prosvjednika, dok je lokalni šef policije smijenjen s dužnosti.

"Želim učiniti Albaniju destinacijom na kojoj će nam zavidjeti u regiji, a ovaj je projekt dio toga truda", rekao je Rama u ponedjeljak.

Albanija je postavila cilj pridružiti se EU-u do 2030. godine i otvorila je sva pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja. Dvadeset sedam šefova država članica Unije sastat će se u petak u Crnoj Gori kako bi s čelnicima Zapadnog Balkana, uključujući Ramu, razgovarali o proširenju EU-a.

Kushnerova investicijska tvrtka odustala je od velikog razvojnog projekta u Srbiji 2025. godine, nakon kontroverzi koje su pratile taj projekt i istraga lokalnih antikorupcijskih tijela.