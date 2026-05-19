DHMZ upalio meteoalarm: Na snazi upozorenja za grmljavinska nevremena

Vrijeme će u Hrvatskoj danas biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno, prognozira za utorak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Poslijepodne se očekuje jači razvoj naoblake te pljuskovi s grmljavinom, češći u unutrašnjosti, a lokalno moguće i izraženiji.

Vjetar će većinom biti slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji i jak, uz obalu ponegdje i jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura.

Najviša dnevna temperatura kretat će se između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.

DHMZ je zbog današnje prognoze upalio žuti meteoalarm za cijelu zemlju osim za splitsku i dubrovačku regiju.

Meteoalarm 19.5. Foto: DHMZ

Očekuju se grmljavinska nevremena uz lokalno izraženije pljuskove.