DHMZ upalio meteoalarm: Na snazi upozorenja za grmljavinska nevremena

Vrijeme će u Hrvatskoj danas biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno, prognozira za utorak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Poslijepodne se očekuje jači razvoj naoblake te pljuskovi s grmljavinom, češći u unutrašnjosti, a lokalno moguće i izraženiji. Vjetar će većinom biti slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji i jak, uz obalu ponegdje i jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. DHMZ je zbog današnje prognoze upalio žuti meteoalarm za cijelu zemlju osim za splitsku i dubrovačku regiju. Očekuju se grmljavinska nevremena uz lokalno izraženije pljuskove.