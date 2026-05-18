Vrijeme sutra donosi sunce, ali popodne stižu lokalni pljuskovi

Puno je kiše palo tijekom vikenda, osobito u subotu, dok se u nedjelju vrijeme počelo smirivati. Tako je u cijeloj Hrvatskoj svanuo sunčan i ugodan dan. I većinu će tjedna biti sunčano i toplo, ali treba računati na mogućnost za kraće pljuskove.

Ujutro će u cijeloj Hrvatskoj biti sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. I to uglavnom, visoke, tanke oblake, kojih će najviše biti u Dalmaciji i Slavoniji. Uz Savu i Unu lokalno će biti magle, no ona se neće dugo zadržavati, s obzirom na doba godine. Vjetar posvuda slab. Tek će prema podnevu na obali blago jačati maestral, na slab do umjeren. Jutro će biti malo toplije, s temperaturom oko 8 u unutrašnjosti te oko 12 na obali. Samo će u gorju ostati svježe, oko 4 Celzijeva stupnja.



Oko podneva će se naoblačiti u središnjoj Hrvatskoj, pa poslijepodne raste mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. Oni su najvjerojatniji između 14 i 17 sati, iako ih može biti i malo prije i malo poslije tog razdoblja. No u svakom slučaju do večeri će jenjavati, prestati, a i razvedravat će se. Dan će inače biti ugodan s najvišom temperaturom između 21 i 23 Celzijeva stupnja.



Manja je mogućnost za pljuskove u Slavoniji, iako se niti ovdje ne mogu potpuno isključiti. Osobito na zapadu te oko slavonskog gorja. Ipak, većina dana proći će suho i toplo, uz promjenjivu naoblaku i puno sunčanih razdoblja.

U Istri, Primorju i na Kvarneru pretežno sunčano, ali rano popodne uz malo više oblaka, pri čemu postoji mogućnost za pljuskove, osobito u zaleđu Rijeke i unutrašnjosti Istre, no bit će lokalni i, tamo gdje se jave, kratkotrajni. Puhat će slab do umjeren maestral, uz najvišu temperaturu oko 23 stupnja.

U Gorskom kotaru i Lici oblačnije i nestabilnije. Ovdje je veća vjerojatnost za poslijepodnevne pljuskove i to već ubrzo nakon podneva. Ali do večeri će posvuda prestati i počet će razvedravanje. Temperatura će biti oko 20 stupnjeva.

Vrijeme sutra

U Dalmaciji će poslijepodne biti manje oblaka i više sunca nego ujutro. Ipak, s dotokom sunčevog zračenja i dnevnim zagrijavanjem, raste mogućnost za mjestimične pljuskove, ponajprije u unutrašnjosti, iako, poneki može nakratko doći i do obale. Puhat će umjeren, a na otocima povremeno i jak maestral, a temperatura će biti između 22 i 24 Celzijeva stupnja.



Sredina će tjedna na kopnu biti djelomice do pretežno sunčana, ali ne i posve stabilna tako da i dalje uz popodnevni razvoj oblaka, svaki dan može biti pokojeg pljuska. Ipak, oni će biti samo lokalni i kratkotrajni. U srijedu ujutro mjestimice može biti i magle. Puhat će slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova, no unatoč tome, postupno će biti sve toplije. U petak iznad 25.



Na Jadranu pretežno sunčano, uz malo oblaka. Poneki pljusak je moguć u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, u poslijepodnevnim satima, osobito u srijedu i četvrtak. U srijedu će puhati slab do umjeren maestral, a u četvrtak i petak umjerena bura. I ovdje će zatopliti, na rano ljetne vrijednosti, između 25 i 27 stupnjeva.



Dakle, tjedan u koji smo ušli, prevladavajuće će biti sunčan. No, povremeno će ipak biti kratkotrajnih, lokalnih pljuskova, uglavnom u kopnenim krajevima, u popodnevnim satima. Uz to, bit će sve toplije, u drugoj polovini tjedna iznad 25 Celzijevih stupnjeva u mnogim predjelima.