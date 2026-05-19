Danas je Lukin sprovod: Majka ga je odlučila pokopati u odijelu u kojem je trebao ići na maturalnu

Danas je sprovod Luke Milovca, 19-godišnjeg maturanta koji je ubijen u subotu navečer. Bit će pokopan na groblju u Drnišu u 17 sati, a prije toga će u Srednjoj školi Ivana Meštrovića u 11:30 biti održana komemoracija.

Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija rekao je da će danas biti proglašen Dan žalosti. Luka je idući petak trebao proslaviti maturalnu večer, za koju je već kupljeno odijelo, ali je nakon ubojstva njegova majka odlučila da će u njemu biti pokopan.

Zadarski SDP-ovac Daniel Radeta pozvao je građane na tihi prosvjed ispred Županijskog suda u Zadru pod nazivom "19 minuta šutnje za Luku", koji će danas u podne biti održan ispred Županijskog suda u Zadru.

"Ne predstavljam stranku niti ću govoriti u ime politike. Dolazim kao običan građanin kojem je dosta nefunkcionalnog pravosuđa i države koja reagira tek nakon što netko izgubi život", objavio je na Facebooku.

"19 minuta šutnje za 19 godina života koji je prekinut i zbog neodgovornosti države. Ovo nije politički skup. Ovo je građanski poziv protiv sporosti, nerada i ravnodušnosti institucija koje bi nas trebale štititi", dodao je Radeta.

Plakat za prosvjed 19 minuta šutnje za Luku Foto: Daniel Radeta﻿/Facebook

Habijan: "To je nedopustivo"

Luku je u subotu navečer ubio Kristijan Aleksić, kojemu je Luka došao na vrata dostaviti pizzu. Aleksić je već osuđen za ubojstvo, napad i obiteljsko nasilje, a nakon Lukina ubojstva dao se u bijeg, ali je uhićen nakon više od 30 sati intenzivne potrage.

Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je u Dnevniku Nove TV da smatra nedopustivim da se protiv osobe koja je već pravomoćno osuđena za ubojstvo i protiv koje se vodi postupak zbog nezakonite izrade oružja dvije i pol godine ništa nije poduzelo na sudu.

Naime, policija je Aleksiću još prije tri godine oduzela improvizirano vatreno oružje i streljivo, zbog čega je 2023. godine protiv njega podignuta optužnica, ali suđenje nikada nije počelo, a on je bio na slobodi.

"Postoje situacije kada se ubojstvo ne može anticipirati, kada počinitelj nije u sustavu, kada prethodno ne prijeti. Ovo, nažalost, nije bila takva situacija", poručio je ministar te dodao da je zatražio provođenje izvanrednog nadzora nad radom Općinskog suda u Šibeniku i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku.