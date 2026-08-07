Milinović proziva Vladu i spominje prosvjede: "Je li 100 milijuna eura vrijednije od života jedne Ličanke ili Ličanina?"

Traže se maksimalne zatvorske kazne zbog opasnog otpada u Gospiću.

Nakon što je objavljeno izvješće u kojem stoji da su u okolišu vječne kemikalije, oporba najavljuje kaznene prijave, a iz Fonda kažu da bi sanacija mogla stajati više od 100 milijuna eura.

O problemu opasnog otpada u Dnevniku Nove TV govorio je gradonačelnik Gospića Darko Milinović. S njim su razgovarali voditelji Valentina Baus i Dino Goleš.

"Odgovorni su oni koji su doveli opasni otpad u grad Gospić, ali začuđuje činjenica da je u tijeku istrage, a uzmimo da traje već 16 mjeseci, objavljen nalaz vještačenja koji otvara više pitanja nego što daje odgovora", smatra Milinović.

"Sami vještaci kažu da je nalaz vrlo ograničen i ne može se upotrijebiti za sudske sporove. To vještačenje je trebalo biti u veljači prošle godine, pa ponovljeno u travnju, pa u kolovozu, pa u rujnu, pa u svibnju ove godine. Moje pitanje glavnom državnom odvjetniku je zašto nije nije naložio ispitivanje opasnih kemikalija i u samom otpadu, jer su u podzemnim vodama pronađene. I nalaz vrlo jasno kaže da je vrlo vjerojatno da potječe od opasnog otpada. Dakle, u podzemnim vodama imamo PFAS spojeve, imamo salmonelu i Escherichiu, a to u opasnom otpadu nije uvrđeno. Zašto nije naložio da se ispita postojanje PFAS spojeva u samom otpadu", upitao je Milinović pa poručio da ga vještačenje podsjeća na slučaj Agrokor te poručio da jedno vještačenje u sudskom sporu ne znači ništa.

"Molim državnog odvjetnika da sudski spor bude brz i završi na odgovornima", apelirao je gradonačelnik Gospića. Zatim je poručio da "ima vrlo zanimljive informacije oko tvornice litija".

"Molim ga već tri mjeseca da me primi. Ne znam ima li te informacije, volio bih biti siguran da ih ima. Javno ga pozivam da me primi pa da mu predočim podatke vezane za tvornicu litija jer i tu je nešto trulo u državi Danskoj", kazao je Milinović.

Na pitanje znači li to da ne vjeruje državnom odvjetniku te hoće li zatražiti novo vještačenje, Milinović je odgovorio: "Stručnjaci sami kažu da je vještačenje ograničeno. Da ne možemo biti potpuno vjerodostojno. U zaključku kažu 'vjerojatno', dakle nije sigurno. Tih vještačenja je trebalo biti dosad pet da bi bili vjerodostojni da bi se moglo odgovoriti postoji li i kolika je opasnost od širenja zagađenja...".

Poručio je da je njegovo pitanje zašto je odrađeno samo jedno vještačenje i zašto tek u svibnju ove godine.

"Poruka koju vještačenje šalje je bitna i trebamo je zapamtiti. Ništa novo nismo saznali, znali smo da onečišćenje postoji. Nismo znali brojke, ali nitko nije mislio da ćemo na tom dijelu saditi krumpir. Ono što je bitno je da je navedeno da daljnja onečišćenja u Gospiću ovise o sanaciji. To znači da je državni odvjetnik objavom ovoga je prebacio lopticu na premijera Plenkovića koji je sada odgovoran hoće li doći do novog onečišćenja. Ono što zabrinjava je da u ovih 17 mjeseci nijedan opasni kilogram nije uklonjen iz grada Gospića. Kažu da će to koštati oko 100 milijuna eura. Mislim da Vlada ni ministarstvo nemaju ideju kako i gdje to zbrinuti... Je li njima 100 milijuna eura vrijednije od života jedne Ličanke ili Ličanina. Ako nema odgovora na to pitanje, onda je vrijeme za prijevremene izbore pa neka pobijedi onaj tko ima odgovor gdje, kako i na koji način zaštiti zdravlje Ličana i Ličanki", poručio je Milinović.

Na pitanje što bi poručio građanima Gospića i je li voda sigurna za piće, Milinović je odgovorio da je ona trenutačno zdravstveno ispravna te da se analize provode gotovo svakodnevno.

Najavio je i da će još neko vrijeme čekati reakciju nadležnih, a ne bude li pomaka, pozvat će građane na prosvjed i dolazak u Zagreb. Pritom se osvrnuo i na inicijativu koja je nakon sastanka s Brankom Bačićem odustala od prosvjeda.

"Za svako daljnje onečišćenje isključivi krivac je Vlada RH. Pozivam Andreja Plenkovića da me posluša. Prije godinu i pol dana rekao sam da idemo u direktnu nagodbu za uklanjanje opasnog otpada. On i ministarstvo to nisu prihvatili. Izgubili smo nepovratno više od godinu i pol dana", rekao je Milinović.

Dodao je da se slaže s maksimalnim zatvorskim kaznama koje traže Možemo i Most.

"Molim državnog odvjetnika da što hitnije uzme u proceduru te kaznene prijave jer je riječ o nacionalnom interesu. Jedna je i protiv mene, a napominjem, nit sam bio gradonačelnik niti župan kada se to događalo. Inicijativa koja je svesrdno pomagala bivšeg gradonačelnika koji je doveo tog investitora - nigdje njega ne spominje. Njima je najbitnije jesam li bio kod ministra Bačića na sastanku ili nisam. Građani mogu biti zabrinuti za širenje kontaminacije i vode, a zato je odgovorna Vlada pa i ministar Bačić koji je preuzeo taj vrući krumpir. Tražimo hitnu sanaciju", zaključio je Milinović.