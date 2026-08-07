Što ako vam gosti unište apartman? Ovo je zlatni papir koji može biti od pomoći

Iznajmljivače je šokirala vijest da su gosti iz Njemačke vlasniku u okolici Poreča zapalili apartman.

Sve je krenulo iz kuhinje gdje su ostavili ulje na štednjaku bez nadzora dok su s prijateljima, koji nisu bili prijavljeni kao gosti u toj smještajnoj jedinici tulumarili! Vlasnik kaže da je šteta više stotina tisuća eura.

Izgorjeli apartman - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Izgorjeli apartman - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Dnevnik Nove TV istražio je kako se iznajmljivači mogu naplatiti od eventualne štete u svojim nekretninama koje prouzroče gosti. Stvar je poprilično komplicirana, osobito u ovako ekstremnim slučajevima, ali neka pravila ipak postoje.

Savjet broj jedan bio bi osigurati nekretninu, prvenstveno od požara i poplava, premda ni to ne jamči da ćete se uspjeti u potpunosti naplatiti, ali može biti od pomoći u manjim štetama.

Drugi je savjet prije svakog gosta fotografirati u kojem stanju apartman dajete gostu, a ako se šteta dogodi, odmah fotografirati novonastalo stanje.

Iznajmljujete li apartman preko neke od popularnih stranih platformi, one bi vam mogle pomoći.

Za manje štete poput ogrebanog parketa, rupe na kauču, potrganog kreveta ili razbijenog televizora, ako ne uspijete s gostom sami podmiriti štetu, isto će za vas napraviti platforma.

U nekim jasnim slučajevima manjeg iznosa, odmah će vam uplatiti novac pa se naplaćivati od gosta, u kompliciranijim ni platfoma vam neće biti od velike pomoći.

Izgorjeli apartman - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Izgorjeli apartman - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

U slučaju veće štete savjet broj tri bio bi pozvati policiju i napraviti zapisnik, jer jedini način naplate je onaj na sudu, a tad je policijski zapisnik, uz fotografije apartmana prije i poslije zlatni papir.

No kako to u Hrvatskoj biva, ta su suđenja dugotrajna, a pravosuđu problem zna predstavljati ako su okrivljenici stranci.

U ekstremnim slučajevima poput paleži kraj Poreča, ni sudska presuda za nekoliko godina ne mora biti jamac primanja punog iznosa jer ako gost nema ušteđevinu, visoke prihode ili vlastite nekretnine, mala je mogućnost uspješne ovrhe.

Najgore je ne učiniti ništa, a puno si nećete pomoći ni ako sami neposredno iznajmljujete gostima jer osim eventualnog pologa za nastalu štetu, što mnogi izbjegavaju, ostaje vam samo građanska tužba.