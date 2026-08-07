Trumpu zabranjen projekt od 400 milijuna dolara. On se brzo oglasio: "Odmah ćemo se žaliti..."

Žalbeni sud u SAD-u presudio je da predsjednik Donald Trump ne smije graditi plesnu dvoranu u Bijeloj kući bez odobrenja, prenosi u petak dpa.

Trump će morati tražiti odobrenje Kongresa, zbog čega se gradnja mora obustaviti do daljnjega, odlučio je sud. Trumpova vlada sada ima 14 dana da ospori presudu i pokrene slučaj pred Vrhovnim sudom Sjedinjenih Država.

Suci su većinom od dva prema jedan presudili da vlada nije uspjela dokazati da je američki Kongres dao Trumpu ili Službi nacionalnih parkova ovlast za provođenje takvog građevinskog projekta.

"Na Kongresu je, a ne na samovolji izvršne vlasi, da odluči treba li se graditi golema plesna dvoranu ili ne", obrazlaže se u presudi. Suci su također naveli da odluka ne znači nužno da je izgradnja plesne dvorane kao takve isključena.

Konzervatori su tužili američku vladu u pokušaju da zaustave Trumpov projekt. Predmet je vrlo kontroverzan zbog cijene, postupka natječaja i načina na koji dvorana utječe na povijesni kompleks Bijele kuće te je u nekoliko navrata bio na sudu.

Trump pak opisuje svoju novu dvoranu kao "veliku uslugu" nacionalnoj sigurnosti. Izgradnja dvorane traje od jeseni 2025. na mjestu bivšeg istočnog krila Bijele kuće.

Prema Bijeloj kući to bi proširenje, koje se prostire na nekoliko tisuća četvornih metara, u budućnosti omogućilo znatno veće državne bankete od zgrade koja se do sada koristila u te svrhe.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da će se žaliti Vrhovnom sudu SAD-a na odluku nižeg suda o zaustavljanju izgradnje dvorane vrijedne 400 milijuna dolara kao dio kompleksa Bijele kuće.

"Odluka je odgođena i ne stupa na snagu još neko vrijeme. Odmah ćemo se žaliti Vrhovnom sudu Sjedinjenih Država", napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama. "Vrhovni sud morat će u cijelosti poništiti ovu nepravednu odluku“, ocijenio je republikanac.