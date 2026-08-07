ANKETA Braniteljima stižu veće mirovine: Što mislite o tome?

Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima (ZOHBDR) i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba predstavili su u petak potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved te ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić koji su istaknuli kako je riječ o nastavku uređivanja prava na sustavan i sveobuhvatan način.

Predložene izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima donose tri ključne promjene, naveo je Medved.

Tako se povećava iznos najniže mirovine ostvarene prema tom Zakonu za ukupno 68.908 korisnika. Iznos osnovice je od 2017. iznosio 0.0662 eura po danu sudjelovanja u borbenom sektoru, a ovim prijedlogom povećava se na tri eura po mjesecu sudjelovanja u borbenom sektoru i uvodi povećanje od 0,5 eura po mjesecu sudjelovanja u neborbenom sektoru. Izračun ovisi o više faktora pa ga je potrebno računati za svaku osobu posebno.

Što se tiče uvođenja dodatka na mirovinu, on se odnosi na 95.359 korisnika mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (ZOMO) te za 9201 korisnika mirovine prema ZOMO-u uz primjenu ZOHBDR-a, odnosno na ukupno 104.560 hrvatskih branitelja.

Ovisit će o duljini sudjelovanja u obrani te je također iskazan na mjesečnoj razini - za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak će iznositi tri eura, a po prvi puta pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od 0,50 eura za svaki mjesec sudjelovanja.

Tako će jedna godina provedena u borbenom sektoru donijeti 36 eura mjesečno, tri 108, a pet godina čak 180 eura mjesečno, dok će, primjerice, kombinacija jedne godine borbenog i pola godine neborbenog sektora donijeti 39 eura mjesečno.

Treća izmjena ovog zakona odnosi se na značajno povećanje iznosa naknade plaće za njegovatelje stopostotnih HRVI s obzirom na to da je, istaknuto je na konferenciji, naknada koju danas primaju nakon oporezivanja niža od minimalne neto plaće, dok su istodobno ratni vojni invalidi sve stariji i trebaju sve veću pomoć.

Osnovica se do sada određivala na osnovu 130 posto osobne invalidnine stopostotnog vojnog invalida prve skupine te je bila 807 eura. Sada se uvodi novi način izračuna osnovice u visini od 250 posto osnovice koju utvrđuje Vlada, a koja je trenutačno 540 eura, što znači da će njegovatelji sada dobivati iznos od 1350 eura bruto.

Ukidanje smanjenja, mirovine povećava za 70 eura

Izmjene Zakona o DVO, PS i OSO, prema kojem mirovinu ostvaruje 33.827 osoba u prosječnom iznosu od oko 1000 eura, također donose tri izmjene.

Ono najvažnije odnosi se na ukidanje trećeg i posljednjeg umanjenja mirovine iz 2002. od osam do 20 posto za sve kategorije korisnika, što će u prosjeku donijeti povećanje mirovine od oko 70 eura.

Mijenja se i članak koji se odnosi na uvjet za umirovljenje. Prema važećem zakonu uvjet je 30 godina mirovinskog staža, od čega 15 na poslovima na kojima se staž računa s povećanim trajanjem s obzirom na to da su velikim dijelom ukinuta takva radna mjesta.

Tako se umjesto 15 godina staža s povećanim trajanjem kao uvjet uvodi 15 godina na poslovima i dužnostima u svojstvu osoba obuhvaćenih Zakonom.

Treća izmjena odnosi se na horizontalno usklađivanje Zakona o DVO s izmijenjenim propisima u mirovinskom sustavu.

Sveukupno, u mirovini je trenutačno 265.417 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji koji mirovinu primaju po različitim osnovama, a paket izmjena zakona odnosi se na ukupno 201.304 korisnika.

"Predložene izmjene obuhvatit će više od tri četvrtine, odnosno gotovo 76 posto svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji koji su u mirovini", poručio je Medved.

Izmjene u primjeni od 1. siječnja, razmatraju se i izmjene oko naknade za nezaposlene branitelje

Procijenjeni godišnji učinak izmjena zakona s primjenom od 1. siječnja 2027. je oko 88,5 milijuna eura - 61,5 milijuna za ZOHBDR te 27 milijuna za Zakon o DVO.

Zakoni će biti danas upućeni u javno savjetovanje, a sa sjednice Vlade u Sabor početkom rujna, gdje su predviđena dva čitanja. Medved je pri tome pozvao javnost i branitelje da prijedloge detaljno prouče kako bi se došlo do najboljih rješenja.