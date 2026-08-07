Život može ovisiti o minutama, a heliodrom je zatrpan smećem: "Sat vremena kružite i nemate gdje sletjeti"

Da bi helikopter uopće sletio na Zlarin prvo se treba evakuirati plaža s 200 kupača. Iva se čekanja hitne pomoći ne sjeća.

"Okrenula sam se prema kupaonici i vidjela svoje, rekla da mi nešto nije dobro i u tom trenutku sam naprosto izgubila svijest. Nakon toga se ne sjećam ničeg, počela sam se lagano prisjećati kada je došla medicinska sestra", rekla je Iva Borac.

Brza brodica nije pozvana jer je procijenjeno da ne bi stigla prije nego pomoć u zraku.

Zlarin - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Vrijeme poziva je bilo u 16:03 zavoda za hitnu medicinu a helikopter je krenuo u 16:20, a došao je u 16:49, trebalo je od poziva do mjesta 46 minuta", rekao je Martin Ercegovac, glavni tehničar Zavoda za hitnu medicinu Šibensko kninske županije.

Žuta hitna već je treći put ovo ljeto kružila nad Zlarinom dok se plaža ne isprazni. Što je apsurdno jer otok koralja ima nesuđeni heliodrom. I to zato jer je okružen smećem. Lokalni vatrogasci na to upozoravaju već godinama, a kažu svojedobno je na Zlarin stigla i rasvjeta za osvjetljavanje heliodroma koju nitko nije došao postaviti.

Zlarin - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Martin Ercegovac Foto: Dnevnik Nove TV

"Sve se to lomi na nama jer kad sat vremena kružite po otoku i nemate gdje helikopter spustit onda je to jedna neugodna situacija. Imamo heliodrom od 2003. ali se unazad 15 godina devastira", rekao je Dario Gregov, DVD Zlarin.

Zlarin je otočić kraj Šibenika, čiji gradonačelnik podsjeća da je grad već bio uključen u raščišćavanje dijela smeća.

"To je šuta, otpad koji su stvorili sami ljudi koji žive na Zlarinu, nije na otok donio netko sa sa strane to smeće. Naravno da kad nešto iskipate što je nepoželjno da ste očekivali intervenciju vlasnika, a ako je nema pretpostavljam da je bilo po dogovoru", rekao je Željko Burić, gradonačelnik Šibenika.

Kaže kako će komunalna služba podnijeti zakonske korake, iako tvrdi da ne zna tko je vlasnik zemljišta.

Zlarin - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

"Ja ne znam, moje službe su rekle da nije u našoj ingerenciji, govorimo o PVT vlasništvu. Očito logika puno mi je jeftinije to nasipati negdje bez troška a onda etiketirati nekog tko pod pritiskom javnosti, medija to intervenira. To se ovaj put neće dogoditi”, nadodaje Burić.

Na mjestu heliodroma kao vlasnik u katastru je upisana zlarinska župa. Koja je od 2001. potpisala ugovor na 20 godina s gradom Šibenikom. Iz biskupije odgovaraju da je to u svrhu izgradnje heliodroma. Nakon isteka ugovora upitali su Grad kakvi su im daljnji planovi, ali odgovor nisu dobili.

U istom dopisu upozoreno je da se zemljište zadnjih godina, u vrijeme trajanja ugovornog odnosa, pretvorilo u ilegalni deponij i da bi taj problem trebalo riješiti. Grad je reagirao tako da je na prilaz zemljištu postavio ploču s upozorenjem: ''Zabranjeno odlaganje otpada!''

Novi ugovor potpisan je 2024. na 25 godina. S privatnikom, a svrha mu je trebala biti suhi vez za brodice. S obzirom na to da zakupnik dvije godine nije ispunio ugovorne obveze ni radove, u lipnju su pokrenuli raskidanje ugovora.

Zlarin - 4 (Foto: Dnevnik Nove TV)

"Mi smo prijavili 2023. divlje odlagalište koje bi trebalo sanirati. Glavni problem jer imovinsko pitanje nije riješeno. Trenutno smo u statusu quo i nitko ništa ne zna", rekla je Sonja Landekušić, Mjesni odbor Zlarin.

A onaj tko prvi dozna kako riješiti problem Zlarinjanima i njihovim gostima osigurat će zdravstvenu skrb koja bi trebala svima biti jednako dostupna.

"Stvarno prestrašno, sad sam bila ja na tom mjestu bit će ne daj Bože netko drugi. Mislim da bi se po tom pitanju nešto trebalo učiniti", rekla je Iva.