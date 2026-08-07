Španjolska dala ultimatum Italiji: "Imate rok do nedjelje", stigao je odgovor

Španjolska vlada zatražila je od Italije da do nedjelje ukine granične kontrole uvedene za putnike koji dolaze iz Španjolske. U suprotnom, najavljuju uvođenje mjera za zaštitu svojih građana.

Slaganje oko europskih pravila ponovno je na kušnji. Madrid je poručio kako je odluka Rima o uvođenju kontrola od 1. kolovoza nepravedna, suprotna interesima Europske unije i da diskriminira Španjolsku. Administracija premijera Pedra Sáncheza naglašava da se odluka Italije temelji na lažnim argumentima koji nisu u skladu s Kodeksom o schengenskim granicama.

Italija je uvođenje privremenih provjera opravdala masovnim dolaskom migranata u španjolsku enklavu Ceutu, no inspekcije u praksi najviše pogađaju zračni i pomorski promet između dviju zemalja.

Španjolska odbacuje talijanske argumente

Iz španjolske vlade ističu kako nijednom od migranata koji su ilegalno ušli u Ceutu nije bilo dopušteno slobodno kretanje unutar schengenskog prostora zbog posebnog statusa te autonomne regije. Dodaju i kako se većina njih već vratila u Maroko te da ta kriza ne predstavlja nikakav rizik za ostale članice EU-a, piše Euronews.

Madrid je također podsjetio na podatke Frontexa koji pokazuju da je Italija posljednjih godina bilježila najveći broj ilegalnih prelazaka vanjskih granica EU-a. U pojedinim razdobljima i dvostruko više od Španjolske.

Prozvani su i zbog kršenja Dublinske uredbe od 2022. godine, čime su prebacili veći migracijski pritisak na ostatak europskih partnera. Španjolska napominje kako unatoč tome nikada nije uzvratila uvođenjem graničnih kontrola, već je pokazala solidarnost prihvaćanjem dijela migranata s Lampeduse 2023. godine i otvaranjem svojih luka za spašene na središnjoj sredozemnoj ruti.

Ipak, španjolska vlada izrazila je nadu da će prevladati predanost europskom projektu, zdrav razum i dobra vjera, optuživši talijanske vlasti da potiču podjele i sukobe. Hoće li doći do smirivanja strasti ili do uzvraćanja mjerama, bit će poznato već početkom tjedna.

Italija odgovorila Španjolskoj da neće ukinuti granične kontrole dok postoje rizici

Italija je u petak objavila da neće popustiti pred "ultimatumima" Španjolske i da će zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz te zemlje barem do 15. kolovoza.

Španjolska je zaprijetila da će nametnuti recipročne mjere putnicima iz Italije ako Rim do nedjelje ne ukine granične kontrole koje je uveo prošli tjedan, nakon masovnog priljeva migranata iz Maroka u španjolsku enklavu Ceutu.

Talijanska je vlada u priopćenju rekla da će preispitati svoju odluku tek kada bude sigurna da nema sigurnosnih ili terorističkih rizika ni novog migracijskog vala, kao ni da nema ilegalnih migranata koji se kreću prema europskom teritoriju.

Madrid je ranije objavio da kontrole smatra "nepoštenima, suprotnima interesima EU-a i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu".

Italija ne dijeli kopnenu granicu sa Španjolskom. Mjera koju je uvela Meloni odnosi se na pomorski i zračni promet, a kontrole su prvenstveno usmjerene na putnike koji nisu državljani EU-a.

Gotovo 60.000 ljudi, uglavnom Marokanaca, prošli je tjedan stiglo je ili je pokušalo stići do španjolske enklave Ceute pješice ili plivajući iz susjednog grada Fnideqa. Imigranti su brzo preplavili španjolsku enklavu, a nakon toga većina ih je vraćena u Maroko. U pokušaju ulaska u Ceutu poginulo ih je 82, objavile su vlasti.

Španjolski grad na sjevernoafričkoj obali postupno se vraća uobičajenom životu, ali na njegovim ulicama nalaze se maloljetnici bez pratnje koji ne mogu biti vraćeni u Maroko, nego za njihovu zaštitu i skrb mora odgovarati zajednica u kojoj su zatečeni.

Vlada Ceute procjenjuje da je među oko 60.000 migranata u grad ušlo oko 1100 maloljetnih osoba.