Izvučen je Eurojackpot od čak 32,6 milijuna eura: Doznajte gdje idu bogati dobitci u Hrvatskoj

Petak je donio veliku sreću dvojici igrača iz Hrvatske. U Bjelovaru je pogođen dobitak 5 na Eurojackpotu vrijedan više od 80 tisuća eura, dok je igrač u Sisku osvojio 80 tisuća eura u igri Sve ili Ništa.

U izvlačenju 63. kola Eurojackpota izvučeni su brojevi 1, 3, 6, 13, 23 te 5 i 7.

Glavni dobitak 5+2 otišao je igraču iz Njemačke, koji je osvojio vrtoglavih 32.658.025 eura.

No razloga za slavlje ima i u Hrvatskoj. Igrač iz Bjelovara pogodio je pet brojeva i osvojio 80.162,60 eura.

Za dvije kombinacije uplatio je svega četiri eura, a dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u Ulici Vlahe Paljetka 4 u Bjelovaru.

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u utorak, 11. kolovoza 2026., a jamčeni glavni dobitak iznosi 10 milijuna eura.

Veliki dobitak i u Sisku

Sreća se iste večeri osmjehnula i igraču iz Siska.

U 219. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 2, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21 i 22, a jedan je igrač ostvario dobitak 0 (NIŠTA) vrijedan 80.000 eura.

Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu ovlaštenog partnera SPAR Hrvatska u Ulici Ivana Fistrovića 25 u Sisku.

Sretni dobitnik uplatio je dvije kombinacije za samo 2,60 eura te iskoristio promotivnu akciju "Odigraj 2 kombinacije Sve ili Ništa i osvoji bonus - Sve ili Ništa".

Upravo mu je bonus listić donio dobitak od čak 80.000 eura.

Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa održat će se u subotu, 8. kolovoza 2026., a jamčeni glavni dobitak ponovno iznosi 80.000 eura.