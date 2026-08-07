Pupovac: "Ovo što smo čuli u Kninu je jezivo, to je opaki napad na demokraciju"

Predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Milorad Pupovac održao je izvanrednu konferenciju za medije povodom incidenata koji su zabilježeni tijekom obilježavanja obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu i okolici.

Konferencija je započela prikazivanjem snimki kolone navijača i veterana u Kninu koji su odjeveni gotovo isključivo u crne majice pjevali stihove poput "M Hrvati ne pijemo vina, nego krvi četnika iz Knina", "Nek se čuje nek se zna da je Sveti Sava pede*čina", "O Hrvatska, Nezavisna Država", te Marka Skeje koji u jednom restoranu u blizini Knina pjeva pjesmu "Jure i Boban". Nakon prikazanih snimki, pred novinarima su emitirani članci Ustava Republike Hrvatske za koje u SNV-u smatraju da su direktno prekršeni tijekom proslave.

"Sazvali smo presicu povodom drastičnog antiustavnog obilježavanja obljetnice Oluje. Ono što se moglo čuti u glavnoj kninskoj ulici i u jednom od istaknutih restorana u blizini Knina slušali smo i ranijih godina, ali ovo što smo čuli prije dva dana je jezivo. To je napad na svakog slobodarskog građanina, na svakog branitelja ove zemlje, njegovo potomstvo i napad na temeljne vrijednosti Ustava RH. Nijedno društvo ne može biti demokracija ako će mržnja i pozivanje na nasilje biti dopušteni", poručio je Pupovac.

"Dopušteno je da se veliča NDH na važan dan za RH"

Pupovac je naglasio da se veličanje ustaškog režima ne smije poistovjećivati s domoljubljem.

"Dopušteno je da se veliča zločinački poredak kakav je bio NDH na dan važan za RH, ali i za susjedstvo. Ovo nije patriotizam, mržnja je nespojiva s patriotizmom. Oni koji godinama ovo pokušavaju prošvercati kao domoljublje istinski narušavaju patriotizam", izjavio je i skrenuo pozornost na pasivnost dijela institucija i pravosuđa.

Predsjednik SNV-a izravno je prozvao Državno odvjetništvo i pravosudni sustav zbog izostanka reakcija na ranije slične incidente, što, kako tvrdi, daje vjetar u leđa ponavljanju prekršaja.

"Mnogi čija je dužnost da čuvaju ustavni poredak ne poduzimaju ono što bi trebali. Neki od ovih ljudi u mimohodu Torcide i kod Skeje ranije su oslobođeni odgovornosti, čime su potaknuti da to naprave opet. Ako će se time baviti samo policija, onda to izgleda tako da policija osigurava javni red i mir dok se on krši. Zato je pitanje za DORH je li ovo tema od nacionalne vrijednosti ili nije. Zar netko misli da je ovo samo stvar Srba ili 'četnika' o kojima pjevaju?", upitao je Pupovac.

Nakon toga se prisjetio i događaja s početka 1990-ih godina i razgovora s jednim visokim srbijanskim dužnosnikom.

Milorad Pupovac Foto: Lana Durdek/Cropix

"Prije 35 godina sastao sam se s jednim od najviših dužnosnika Srbije i tražio mirno rješenje za disoluciju Jugoslavije. Rekao mi je: 'Vi ne možete živjeti s ustašama'. Pitao sam ga što on zna o ustašama i Hrvatima. To što radi Skejo me ne čudi, on ima račun da to radi. Ali mladi ljudi koji nisu vidjeli 'r' od rata i koji to rade, kao i oni koji okreću glavu, naknadno tom čovjeku daju za pravo. To nije Hrvatska kakva je stvarana i kakvu većina građana želi", naglasio je.

"Jedino 'U' koje može biti slovo zakona jest ono u riječi Ustav"

Zaključujući obraćanje, Pupovac je pozvao politički vrh i pravosuđe na odlučnu reakciju.

"Jedino 'U' koje može biti slovo zakona je to početno slovo Ustava. Svaki pokušaj da se na ulicama i na ovakvim svečanostima izvikuje slovo 'U' ne bi trebalo biti slovo zakona, kako ga neki sudovi proglašavaju. Nadam se da će vodeći ljudi politike naći hrabrosti, osloboditi se kompromiserstva i reći 'dosta'. Ovo je najgore što se moglo dogoditi", zaključio je Pupovac.