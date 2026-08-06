Građani nakon potresnih nalaza vještačenja: "Tražimo hitnu sanaciju i kazne za sve u lancu odgovornosti"

Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" zatražila je u četvrtak, nakon što je potvrđeno da je otpad odložen u Gospiću opasan za zdravlje, da sanacija počne odmah, ali i ostavke onih koji su tvrdili da nema osnove za hitnu sanaciju te da se odgovornost utvrdi kroz cijeli "lanac".

Zatražili su također trajni nadzor podzemnih voda i tla te da institucije rade po nalazima Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je po nalogu USKOK-a izradio dva vještačenja za lokaciju Bilajska 50 u Gospiću: osnovni nalaz u ožujku i dopunu u srpnju.

Potvrđeno zagađenje u Gospiću Foto: Dnevnik Nove TV

Tom analizom Geotehnički fakultet utvrdio je prisutnost takozvanih vječnih kemikalija u podzemnim vodama, PFAS spojeva, napominje inicijativa.

Iz GI-a "Gospić je naš dom" kritizirali su sustav zbog neučinkovitosti. "Već godinu i pol slušamo isto, da nije hitno, da treba pričekati, da se prvo mora utvrditi ispravan postupak. U tom je razdoblju onečišćenje prešlo put od otpada do podzemne vode", upozorili su.

Vezano za rad institucija, naveli su da "svatko radi za sebe" i da "nitko ne dolazi za isti stol s podacima koji se mogu međusobno povezati".

Problemi s otpadom u Gospiću - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

"Rezultati nastaju po različitim nalozima, na različitim mjernim mjestima, s različitim parametrima i zato se ne mogu usporediti ni zbrojiti", navodi GI, uz upozorenje da sustav troši vrijeme i novac te ne radi u interesu građana.

Navode pritom da se na istoj lokaciji u istom predmetu paralelno provodilo ili nije provodilo nekoliko odvojenih ispitivanja, koji također nisu bili dostupni građanima.

"Nitko nije odredio prikladna mjerna mjesta ni izdao jasan nalog za opseg ispitivanja. Zavod za javno zdravstvo nije dobio nikakav nalog – dakle, institucija čija je zadaća upravo zdravlje ljudi u ovome ne sudjeluje", naveo je GI.

Problemi s otpadom u Gospiću - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Traže ostavke onih koji su tvrdili da ne postoji osnova za hitno postupanje i da se odgovornost utvrdi kroz cijeli lanac – od onih koji su otpad dovezli i zakopali, preko onih koji su izdavali ili prešutjeli dozvole i propustili nadzor do onih koji su prijave građana ostavili bez odgovora.

USKOK je u četvrtak objavio rezultate vještačenja u Gospiću u predmetu nezakonitog odlaganja otpada, u kojem je osumnjičen bračni par Šincek, a koje pokazuje da je to područje zagađeno.

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Tužiteljstvo je izvijestilo da, iako je kazneni postupak nejavan, zbog opravdanog interesa javnosti, omogućuje uvid u nalaz i mišljenja vještaka zaštite okoliša za lokaciju industrijskog kompleksa u gospićkoj Bilajskoj ulici 50, kao i dopunu tog nalaza kojeg je po nalogu USKOK-a sačinio zagrebački Geotehnički fakultet.

Prema nalazu i mišljenju vještaka utvrđene su značajne količine otpada različitog sastava i svojstava, uključujući otpad koji je nedvojbeno klasificiran kao opasan odnosno ekotoksičan, pri čemu su analizama potvrđene izrazito povišene koncentracije štetnih i opasnih tvari poput bakra, cinka, olova i antimona.

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Na lokaciji je utvrđeno oko 37.000 tona otpada, ali tu, kažu u inicijativi, nije riječ o cjelokupnom otpadu jer jer je veći dio zakopan u zemlju, na površini od oko 14.000 četvornih metara i prosječnoj dubini od tri metra.

Otpad sadrži ostatke obrade elektroničkog otpada, ostatke obrade medicinskog otpada, plastiku i obrađene otpadne frakcije. Prema nalazu, toliko je pomiješan sa zemljom da razdvajanje više nije moguće.