Nakon otkrića drona s eksplozivom u zračnoj luci Leipzig/Halle, rusko veleposlanstvo u Berlinu opisalo je incident kao "provokaciju" usmjerenu protiv Moskve.

"Očito je da ova brzopleto organizirana provokacija služi isključivo ciljevima Kijeva i militarističkog krila europske političke klase", objavilo je rusko diplomatsko predstavništvo na Telegramu, upozoravajući na "novi val antiruske histerije u Njemačkoj".

Veleposlanstvo vjeruje da iza hibridnog napada stoji Ukrajina, kojoj nedostaje oružja.

Ukrajini i europskim vladama potrebni su argumenti kako bi nastavile dopuštati da "neograničena financijska sredstva teku u ruke korumpiranog režima", tvrdi se u priopćenju.

U zračnoj luci Leipzig/Halle u utorak kasno navečer otkriven je dron opremljen eksplozivom i detonatorom u blizini ukrajinskih transportnih zrakoplova, a srušio ga je jedan od zaposlenika.

Ubrzo nakon toga, zrakoplov koji je poletio nakon zatvaranja zračnog prostora sudario se s neidentificiranim manjim letećim objektom, mogućim drugim dronom.

Rusko veleposlanstvo optužilo je da se slučaj prikazuje kao hibridni napad kako bi se u medijima potaknulo antirusko raspoloženje.

Kao i u prethodnim slučajevima, nisu predočeni nikakvi dokazi, navodi se u ruskom priopćenju. Ipak, pojedini političari već govore o činu koji bi mogao izazvati rat protiv Njemačke i NATO-a te o potrebi da Berlin poduzme protumjere, dodaje se.

"Željeli bismo dodati da najveća opasnost za Njemačku danas ne leži u razvikanim 'hibridnim napadima' Moskve, koji niti ne postoje, već potječe od političara koji s entuzijazmom pripremaju scenarije za skori rat protiv Rusije i nagovaraju njemačke građane da u njemu sudjeluju", ističe se u priopćenju veleposlanstva.