Gdje je zapelo sa sanacijom? "Radi se o okolišnom zločinu neviđenih razmjera":

"Vječne kemikalije" uznemirile su Gospić. Župan poziva na odgovornost.

"Ovim putem još jednom kao zadnjih godinu i pol dana inzistiramo da se pokrene sanacija opasnog otpada kako bi se spriječio utjecaj na zdravlje ljudi i zagađenje okoliša. Jednako tako zahtijevam da se protiv svih koji su odgovorni za odlaganje otpada pokrene kaznena odgovornost", rekao je Ernest Petry, ličko-senjski župan.

Ernest Petry Foto: Dnevnik Nove TV

Na tone otpada sanirat će se u tri faze. Prvo plastika, neopasni otpad u vrećama i zatim zakopani opasni otpad. Ali neće to tako skoro zbog javne nabave.

"Potencijalna opcija je iskop otpada i izvoz na odlagalište otpada jer u Hrvatskoj nemamo odlagalište opasnog otpada to bi koštalo oko 20 milijuna otpada. Treća opcija, to je najskuplja je odvoz tog otpada u energane i to bi koštalo 100 i više milijuna eura", rekao je Mirko Budića, zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša.

Otpad - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Otpad - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Dugotrajna izloženost određenim PFAS-ovima povezuje se s promjenama razine kolesterola i jetrenih enzima, slabijim imunološkim odgovorom, nižom porođajnom masom te s nekim drugim zdravstvenim učincima, pri čemu se količina i kvaliteta znanstvenih dokaza razlikuju među pojedinim PFAS spojevima - poručuju u HZJZ-a-u.

Građanima se preporuča da ne ulaze na područje odlagališta, ne diraju niti premještaju otpad i onečišćeno trlo te da djeci i kućnim ljubimcima onemogućuju pristup toj lokaciji. Također je preporučljivo izbjegavati aktivnosti koje bi na samoj lokaciji mogle podizati prašinu. Oporba traži maksimalne zatvorske kazne jer podižu kaznene prijave.

"Radi se o okolišnom zločinu neviđenih razmjera u kojem su ugroženi život i zdravlje ljudi. Ja mislim da odgovornost u Gospiću i na drugim lokacijama gdje je odložen opasni otpad mora postojati i to u vidu maksimalnih zatvorskih kazni", rekla je Dušica Radojčić, saborska zastupnica (MOŽEMO!).

Otpad - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Zvonimir Troskot Foto: Dnevnik Nove TV

"Nisu svjesni ljudi vječne kemikalije, jer jednom kad uđe u ekosustav ona se ne može izbacit van. Mi govorimo o ozbiljnoj ekološkoj krizi. Ovakav vid terorizma i ovakav vid ekološkog ugrožavanja ljudi je naveden u sigurnosnoj strategiji iz 2017. Godine", rekao je Zvonimir Troskot, saborski zastupnik (MOST).

Dok se sve činjenice utvrđuju, opasni otpad i dalje stoji tamo gdje nikad nije trebao ni biti.