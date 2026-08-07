Potresna poruka majke čijeg su sina pretukli zbog majice: "Sloboda nestaje svaki put kad prešutimo nasilje"

Facebook objava Marine Ivelić Samardžić, majke mladića koji je 5. kolovoza napadnut na plaži u Supetru zbog majice s omotom albuma metal benda, izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Ivelić Samardžić u svojoj se objavi nije zadržala samo na samom incidentu, već ga je povezala sa širim stanjem u društvu. Posebno je istaknula činjenicu da se napad dogodio upravo na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.

Postavila je pitanje kakvo smo društvo postali ako se roditelji moraju brinuti može li njihovo dijete bez straha prošetati vlastitim gradom odjeveno prema vlastitom izboru. Smatra kako u ovom slučaju problem nisu ni odjeća ni glazbeni ukus, nego rastuća netolerancija prema ljudima koji se svojim izgledom, stavovima ili interesima razlikuju od očekivanih društvenih obrazaca.

Podsjetila je pritom da je njezin otac u Domovinskom ratu sudjelovao od prvog do posljednjeg dana. Naglasila je kako se zasigurno nije borio za društvo u kojem bi se mladi ljudi trebali bojati zbog majice koju nose ili glazbe koju slušaju.

Njezina objava tako nadilazi opis onoga što se dogodilo njezinu sinu i prerasta u kritiku društvene atmosfere u kojoj se, prema njezinu mišljenju, nasiljem sve češće pokušava obračunati s onima koji su drugačiji.

Poručila je kako se hrabrost ne pokazuje napadom na osobu koja mirno prolazi ulicom, nego prihvaćanjem činjenice da svatko ima pravo izgledati, razmišljati i živjeti drukčije. Domoljublje se, ističe, ne dokazuje šakama, već poštovanjem slobode svakog pojedinca.

Prema njezinu stavu, snaga države ne ogleda se u broju izvješenih zastava niti u svečanim govorima, nego u tome može li svaki njezin građanin bez straha hodati vlastitim gradom.

Ivelić Samardžić zahvalila je djelatnicima Hitne medicinske pomoći u Supetru, a posebno liječnici koja je pregledala njezina sina. Zahvalu je uputila i policijskim službenicima Policijske postaje Supetar.

Kako je navela, policija je osumnjičenog pronašla i privela samo petnaest minuta nakon zaprimljene dojave. Upravo takva profesionalna reakcija institucija, istaknula je, daje joj nadu da nasilje neće biti tolerirano.

Ivelić Samardžić otkrila je i da je naručila istu majicu kakvu je u trenutku napada nosio njezin sin.

Objasnila je kako to nije učinila zato što sluša metal, nego zato što smatra da nitko nema pravo drugima određivati što će odjenuti ili kakvu će glazbu slušati.

Taj potez predstavila je kao simboličnu obranu osobnih sloboda, upozoravajući pritom da sloboda ne nestaje preko noći. Ona se, smatra, gubi postupno, svaki put kada društvo odluči prešutjeti nasilje ili pristane na ograničavanje tuđih prava.

Objavu Marine Ivelić Samardžić na svojem je Facebook profilu podijelila i supetarska gradonačelnica Ivana Marković. Poručila je kako podržava slobodno društvo u kojem svatko ima pravo biti drugačiji, odijevati se kako želi, slušati glazbu koju voli te slobodno izražavati svoje mišljenje bez straha od uvreda ili fizičkog nasilja.

Marković je također naglasila da sloboda ne može vrijediti samo za neke. Demokratsko društvo, istaknula je, temelji se upravo na zaštiti prava svakog pojedinca da bude ono što jest, čak i kada se njegovi stavovi, ukusi ili životni izbori razlikuju od onoga što zastupa većina.

Podsjetimo, u Supetru je 18-godišnjak kazneno prijavljen zbog nasilničkog ponašanja prema 19-godišnjaku, nakon što je od njega tražio da skine majicu s motivom pentagrama, a potom ga udario, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija u petak.

Policija je 5. kolovoza oko 16,45 sati zaprimila dojavu o napadu na 19-godišnjaka na području Supetra. Prema do sada utvrđenim činjenicama, 18-godišnjak je, nezadovoljan motivom pentagrama na majici oštećenog, najprije od njega tražio da je skine, a potom ga udario rukom.

Kako Hina neslužbeno doznaje, sukob je izbio zbog pentagrama na majici koji je bio dio metal estetike i obilježja povezanih s tom glazbenom subkulturom.

Prema neslužbenim informacijama, 18-godišnjak i još četiri osobe negodovali su zbog tog motiva, a 19-godišnjaku su navodno dobacivali pogrdne riječi, među ostalim ga nazivajući "sotonjarom", te tražili da skine majicu.

Oštećeni se nakon napada udaljio, a pruženom liječničkom pomoći utvrđene su mu lakše tjelesne ozljede. Policija je izvijestila da su tijekom događaja još četiri osobe vikom i galamom od oštećenog tražile da skine majicu.

Policija je odmah poduzela mjere traganja te je ubrzo na području Supetra pronašla sve osobe povezane s događajem. Uhićene su i dovedene u službene prostorije radi provođenja kriminalističkog istraživanja, a kod 18-godišnjaka utvrđena je koncentracija alkohola od 0,61 g/kg.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje sumnje da je 18-godišnjak počinio kazneno djelo nasilničkog ponašanja, zbog čega će protiv njega biti podnesena kaznena prijava. Ostale četiri osobe prijavljene su za prekršaje protiv javnog reda i mira.