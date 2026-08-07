Kiša napokon stigla u dijelove Hrvatske, ali neće puno pomoći: "Nakon sutrašnjeg dana opet..."

U neke dijelove Hrvatske stigla je promjena vremena.

Nakon sušnih tjedana napokon je pala kiša! Sinjsko trkalište, barem nakratko, ispraznio je pljusak Stiglo je dugoočekivano osvježenje.

Predaha nema na Dravi! Povijesno niski vodostaj stvara velike probleme stanovnicima jedinog hrvatskog naseljenog riječnog otoka - Križnice kod Pitmomače. Do daljnjega ne vozi skela koja je jedina poveznica s kopnom za automobile.

Ništa bolje stanje ni na zagrebačkom Bundeku gdje naočigled voda nestaje. Razina se smanjuje i na riječkom glavnom izvoru pitke vode, Zviru. Stanje još nije alarmantno, ali se apelira na građane da racionalno troše vodu.

Vrućina - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Jedna od mjera koja je recimo bliska svakom građaninu je ta da umjesto da puste vodu da teče iz špine neograničeno čekajući da se ta voda ohladi bilo bi bolje i svrsishodno da napune građani jednu bocu i stave ju u hladnjak", kazao je direktor riječkog ViK-a Damir Togunjac.

Ozbiljna kiša na riječkom području nije pala od travnja pa je opasnost od požara iznimno velika. Stoga su vatrogasci svakodnevno u ophodnjama.

"Grmljavinsko nevrijeme nam je dosta velika opasnost jer grom može udariti u bilo koji dio šume, livade, van ceste dok se ovi drugi požari izazvani ljudskom rukom su uz put negdje gdje ćemo puno brže doći lakše krenuti s tretiranjem samog požara", kazao je Vedran Butorac, zapovjednik DVD-a Sušak.

Čuvaju ljude i imovinu, ali i pomažu životinjama puneći pojila. Meteorolozi nemaju dobre vijesti. Nakon današnje kratke i nagle promjene vremena koja je pogodila manje dijelove države - stiže novi toplinski val.

"I dalje nam se nastavlja suša u velikom djelu Hrvatske kiša i pljuskovi će noćas biti samo sporadični i lokalni tako da u nekim krajevima će se ta suša malo ublažiti, no u većini će se nastaviti i dalje i nakon sutrašnjeg dana opet pada vjerojatnost za kišu", poručio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Nikola Vikić - Topić, meteorolog Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Crveno upozorenje za cijeli Jadran nastavlja se idućih dana. Valja i dalje slušati savjete liječnika, piti dovoljno tekućine i ne izlagati se suncu i naporima jer su najavljene ekstremno visoke temperature, a nažalost osvježenja i kiše nema na vidiku.