Zelenski stigao u prvi posjet Srbiji

"Stigao sam u Srbiju sa svojim timom", napisao je Zelenski, dodavši da će u petak i subotu imati "važne razgovore" sa srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem i srbijanskim premijerom Đurom Macutom.
"Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa između naših dviju zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, kao i o sigurnosnim pitanjima", rekao je Zelenski, kojeg je na zračnoj luci u Beogradu dočekala srbijanska ministrica energetike Dubravka Đedović Handanović, prema snimkama objavljenima na njegovom X profilu.
I arrived in Serbia with my team. Important talks are scheduled for today and tomorrow – with President Aleksandar Vučić and Prime Minister Đuro Macut. We will discuss expanding economic ties between our countries, relations with the European Union, other areas that can benefit… pic.twitter.com/97FE3H3RBx
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2026
Прибув до Сербії разом із командою. Сьогодні та завтра заплановані важливі перемовини – з Президентом Александром Вучичем і Прем’єр-міністром Джуро Мацутом. Будемо говорити про розширення економічних зв’язків між нашими країнами, відносини з Євросоюзом та інші речі, які можуть… pic.twitter.com/lFy4DDY9GF
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2026