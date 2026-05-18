Habijan nakon ubojstva tinejdžera: "Ovo se više ne smije dogoditi! Počnite odgovorno raditi svoj posao"

Tko je zakazao i tko će odgovarati za smrt 19-godišnjeg maturanta u Drnišu govorio je ministar Damir Habijan koji je izrazio sućut obitelji i prijateljima ubijenog tinejdžera.

S njim je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović.

"Danas sam zatražio provođenje izvanrednog nadzora i nad radom Općinskog suda u tom konkretnom predmetu u Šibeniku, ali isto tako i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Očekujem taj nalaz do kraja tjedna, a nakon toga, ako ono što zapravo već vidimo i iz spisa, ali i iz medija se pokaže točnim, iniciranje i pokretanje stegovnog postupka pred Državnim sudbenim vijećem i pred Državnim odvjetničkim vijećem", rekao je Habijan.

Habijan je rekao da, iako kao ministar poštuje trodiobu vlasti, smatra nedopustivim da se protiv osobe koja je već pravomoćno osuđena za ubojstvo i protiv koje se vodi postupak zbog nezakonite izrade oružja dvije i pol godine ništa nije poduzelo na sudu. Posebno je istaknuo da nitko nakon podnošenja kaznene prijave nije tražio istražni zatvor te poručio da mu je nevjerojatno da je takva situacija bila moguća.

Habijan je rekao da je Ministarstvo pravosuđa povećalo materijalna prava zaposlenih u pravosuđu, poboljšalo uvjete rada i osiguralo potreban kadar.

"Ono što je ključno da počnu raditi odgovorno svoj posao. Dakle, ako je država napravila normativni okvir, ako govorimo o kaznama koje se mogu dosuditi od 40 godina u pojedinim slučajevima 50 godina, onda očekujem od pravosudnih dužnosnika da u ovakvim situacijama izriču stroge kazne", poručio je Habijan.

Habijan je poručio da se ovakvi slučajevi više ne smiju ponavljati te najavio izmjene zakona. Cilj je, rekao je, osigurati bolji nadzor nad osobama koje su počinile teška kaznena djela kroz cijeli sustav, a ne samo unutar pravosuđa, kako se više ne bi dogodilo da predmet protiv pravomoćno osuđenog ubojice godinama stoji bez postupanja.

"Postoje situacije kada se ubojstvo ne može anticipirati, kada počinitelj nije u sustavu, kada prethodno ne prijeti. Ovo nažalost nije bila takva situacija. Želim podsjetiti da su sve dosadašnje izmjene u pogledu kaznenoga zakona išle u smjeru strožih kazni, novih kaznenih djela. međutim, ni to nisu dovoljni potezi ukoliko pravosudna tijela, ono što im je na dispoziciji ne primjenjuju u svom postupanju, odnosno ako su u tim postupanjima spora", rekao je premijer Andrej Plenković stoga je Tandara Knezović pitala Habijana zašto je sucima problem dati veću kaznu.

Habijan je rekao da Hrvatska, u usporedbi s drugim državama Europske unije, ima vrlo stroge zakonske mogućnosti kažnjavanja, uključujući kazne do 40 ili 50 godina zatvora. Poručio je kako očekuje da pravosudni dužnosnici koriste alate koje imaju na raspolaganju, od visokih zatvorskih kazni do mjera opreza i sigurnosnih mjera.

"Preuzmite odgovornost i počnite koristiti alate koji su vam na raspolaganju. Smisao sankcioniranja je odvraćanje od počinjenja kaznenih djela. Tako dugo dok se netko tko je počinio kazneno djelo govorim, dakle o ubojstvu mlade žene koji je dobio petnaest godina ili nažalost, ovoga zadnjeg slučaja adekvatno kazni, očito neće postojati odvraćajući faktor", rekao je Habijan i poručio da je ključno to što se visoke kazne rijetko izriču.

"Ono o čemu razmišljamo uz postojeće institute i vrlo brzo predstavljamo u okviru novih izmjena Kaznenog zakona institut koji će osigurati kontrolu upravo ovakvih osoba koje su prije počinila teška kaznena djela da netko njih prati cijelo vrijeme unutar sustava", rekao je Habijan i najavio izmjene u jesen.

Habijan je rekao da u petak očekuje prvi službeni susret s predsjednicom Vrhovnog suda te da očekuje dobru suradnju.

Nakon sjednice Hrvatskog olimpijskog odbora nije bilo smjena, a za Vedrana Pavleka rekao da se i dalje čeka odluka o izručenju prema proceduri u kojoj prvo odlučuje glavni državni odvjetnik zemlje u kojoj se Pavlek nalazi, a u slučaju žalbe konačnu odluku donosi Vrhovni sud te države.