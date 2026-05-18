Detalji uhićenja u Drnišu: Policija ga zaskočila na prilazu gradu, mještani ogorčeni jer je ubojica godinama šetao slobodan

Kako se neslužbeno doznaje, policija je jutros u noći bila spremna na svim punktovima oko grada. Osumnjičenog su spazili negdje na prilazu gradu, nakon čega su mu jednostavno prišli i zgrabili ga.

U ovom trenutku nije poznato je li tom prigodom pružao otpor, no čini se da uopće nije bio svjestan da ga je policija uočila.

U Drnišu se nakon uhićenja osjeća posve nova atmosfera. Vijest o hvatanju primljena je s velikim olakšanjem jer su jučer kuće doslovno bile zaključane, a djeca se nisu puštala na ulice.

Ipak, u gradu ostaje velika tuga i žal zbog izgubljenog mladog života te nezamislivo teški trenuci kroz koje prolazi sama obitelj žrtve.

Ogorčenje mještana

Dok je trajala potraga, među ono malo mještana koji su sjedili vani u kafićima pričalo se samo o jednome - zašto je ovom čovjeku uopće bilo dozvoljeno da godinama šeta slobodan.

Naime, mještani tvrde kako je kroz niz incidenata koji su se ranije događali u javnosti bilo jasno da on nije spreman za društvo. Smatraju da je njegovo ponašanje trebalo nadzirati, paziti i na neki način ograničiti njegovo djelovanje.

Ono što su mnogi predviđali nažalost se i dogodilo: čovjek koji je već služio zatvorsku kaznu, sada je ponovno ubio.