Detalji uhićenja u Drnišu: Policija ga zaskočila na prilazu gradu, mještani ogorčeni jer je ubojica godinama šetao slobodan
Piše DNEVNIK.hr, Sofija Preljvukić,
18. svibnja 2026. @ 17:27
Nakon velikog pritiska javnosti i snažnog policijskog prisustva, osumnjičeni ubojica uhićen je tijekom noći u Drnišu. Informacija o hvatanju donijela je golemo olakšanje u grad u kojem su kuće do jučer bile zaključane, no iza svega ostaje velika tuga zbog izgubljenog mladog života.
Kako se neslužbeno doznaje, policija je jutros u noći bila spremna na svim punktovima oko grada. Osumnjičenog su spazili negdje na prilazu gradu, nakon čega su mu jednostavno prišli i zgrabili ga.
U ovom trenutku nije poznato je li tom prigodom pružao otpor, no čini se da uopće nije bio svjestan da ga je policija uočila.
U Drnišu se nakon uhićenja osjeća posve nova atmosfera. Vijest o hvatanju primljena je s velikim olakšanjem jer su jučer kuće doslovno bile zaključane, a djeca se nisu puštala na ulice.
Ipak, u gradu ostaje velika tuga i žal zbog izgubljenog mladog života te nezamislivo teški trenuci kroz koje prolazi sama obitelj žrtve.
Ogorčenje mještana
Dok je trajala potraga, među ono malo mještana koji su sjedili vani u kafićima pričalo se samo o jednome - zašto je ovom čovjeku uopće bilo dozvoljeno da godinama šeta slobodan.
Naime, mještani tvrde kako je kroz niz incidenata koji su se ranije događali u javnosti bilo jasno da on nije spreman za društvo. Smatraju da je njegovo ponašanje trebalo nadzirati, paziti i na neki način ograničiti njegovo djelovanje.
Ono što su mnogi predviđali nažalost se i dogodilo: čovjek koji je već služio zatvorsku kaznu, sada je ponovno ubio.