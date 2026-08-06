Otkrivena moguća meta drona u Njemačkoj: "To nije djelo amatera"

Jedan od zrakoplova u zračnoj luci u Leipzigu, pored kojih je jučer otkrivena bespilotna letjelica s eksplozivom, bio je natovaren streljivom za Ukrajinu, javljaju njemački mediji u četvrtak.

Jedan od četiri teretna zrakoplova u zračnoj luci Leipzig pored kojih je pronađena bespilotna letjelica s eksplozivom bio je natovaren streljivom koje je iz Francuske preko Njemačke transportirano u Ukrajinu, javlja nekoliko njemačkih medija pozivajući se na povjerljive policijske spise.

Neki mediji govore o tome da je taj zrakoplov bio i meta neuspjelog napada.

Eksplozivni dron na njemačkom aerodromu - 5 Foto: Afp

Zračna luka u Leipzigu u istočnoj Njemačkoj jedno je od najvažnijih prometnih čvorišta za prijevoz oružja za Ukrajinu.

Jedan zaposlenik zračne luke u noći na srijedu u vojno teretnom dijelu zračne luke pronašao je bespilotnu letjelicu s eksplozivnom napravom.

Njemačke vlasti za sada nisu otkrile detalje o mogućem porijeklu naprave, ali ministar unutarnjih poslova Aleksander Dobrindt aludirao je na to da iza incidenta stoji neka strana vojna sila.

Eksplozivni dron na njemačkom aerodromu - 3 Foto: Afp

"Mi govorimo o hibridnom scenariju napada… To nije djelo amatera, nego zahtijeva visok stupanj tehničkog znanja i iskustva", rekao je Dobrindt u srijedu navečer.

Zračna luka u Leipzigu služi i kao logistički centar za teretni promet, a tu je i zračni centar tvrtke DHL. Ta zračna luka posjeduje, kao jedna od rijetkih u Njemačkoj, i dozvolu za 24-satni promet.

Zračna luka u Leipzigu bila je već jednom meta mogućeg napada kada je u srpnju 2024. u pretovarnom centru DHL-a aktiviran eksploziv u paketu koji je trebao biti zrakoplovom prebačen u Poljsku.