Šef gradskog SDP-a izašao iz stranke: "Nadao sam se da do toga neće doći..."

Predsjednik vukovarskog SDP-a Kruno Raguž zatražio je u četvrtak ispis iz članstva SDP-a nezadovoljan tretmanom u stranci.

"Iako sam se nadao da do toga neće doći, ipak se dešava. Ja od danas ili sutra po svojoj vlastitoj želji više nisam član SDP-a, a samim tim izgubio sam i mjesto predsjednika GO SDP-a Vukovar. Konačno im je pošlo za rukom i to iz četvrtog puta", priopćio je Kruno Raguž koji je SDP-u poželio puno uspjeha.

"Želim joj zahvaliti na nesebičnoj podršci uvijek kada mi je to trebalo kao i svim dragim ljudima koje sam upoznao. Na žalost, oduzimanje prava na objave na Facebook stranici sam doživio kao izraz nepovjerenja pa i poniženja i preko toga ipak nisam mogao prijeći", napisao je Raguž.

Njegovo posljednje priopćenje o protivljenju održavanja koncerta Marka Pekovića Thompsona u Vukovaru, prema njegovim riječima, stranka nije željela objaviti na Facebook profilu.

SDP-u, posebice predsjedniku vukovarsko-srijemske organizacije stranke, saborskom zastupniku Mariju Milinkoviću zamjerio je pokušaje sabotaže i rušenja integriteta unutar stranke.

"Danas, kada nam ljudi iseljavaju iz grada, kada nas okupiraju strani radnici, kada imamo i seoske migracije koje nam slabe građanstvo (barem u prvom naletu) kada su nas okupirale lihvarske firme, kada je teško, neodgovorna gradska vlast dovodi pjevača koji pjeva "nećete bando četnička" i ostale bedastoće i svinjarije koje idu uz to kako oni vele domoljublje", navodi Raguž.

Dodaje kako će i dalje djelovati kroz Gradsko vijeće Vukovara kao nezavisni vijećnik.

"Stava sam da stranka ne smije biti mjesto gdje će bezvenjaci tavoriti i graditi karijere već mjesto gdje će se brusiti ideje za kvalitetniji život i pravednije društvo s ideološkim ili svjetonazorskim predznakom ali prije svega pravednijom raspodjelom dobiti i jednakim mogućnostima", poručio je Kruno Raguž.