Je li ovo povrće krivo za epidemiju? Stotine zaraženih, restorani hitno povukli proizvod

Američke zdravstvene vlasti istražuju epidemiju salmonele povezanu s jalapeño papričicama iz Meksika, od koje je oboljelo 345 ljudi u 27 saveznih država. Zbog toga je distributer Coast Citrus Distributors povukao iz prodaje papričice isporučene restoranima, među kojima su i lanci Chipotle Mexican Grill i QDOBA.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i Agencija za hranu i lijekove (FDA) priopćili su da je dosad hospitalizirano 36 osoba, a smrtnih slučajeva nije bilo. Istraga je još u tijeku.

FDA navodi da su se oboljenja pojavila između 19. lipnja i 20. srpnja. Zaraza salmonelom može uzrokovati proljev, povišenu temperaturu i grčeve u trbuhu, a posebno je opasna za malu djecu, starije osobe i ljude oslabljenog imuniteta.

Nedavno su američke vlasti istraživale i epidemiju ciklosporijaze, koju su FDA i CDC povezali sa salatom iz restorana Taco Bell. Dobavljač je bila tvrtka Taylor Farms iz središnjeg Meksika. Istraga je proširena na 15 saveznih država, piše Reuters.

Epidemija povezana s jalapeño papričicama iz Sinaloe

Zdravstvene službe povezale su epidemiju s jalapeño papričicama koje potječu od istog uzgajivača iz meksičke savezne države Sinaloa, a u SAD-u ih je distribuirao Coast Citrus Distributors.

FDA je priopćila da je tvrtka pristala povući preostale proizvode iz prodaje te obavještava kupce koji su ih zaprimili. Chipotle je od 20. srpnja promijenio dobavljača jalapeño papričica, dok ih je QDOBA prestala koristiti 28. srpnja i više ih ne poslužuje, priopćio je FDA.

Iz Coast Citrusa nisu odmah komentirali slučaj.

Dionice Chipotlea pale su više od osam posto u utorak nakon što je tvrtka objavila da je uklonila jalapeño papričice iz restorana u Minnesoti i drugim poslovnicama koje su zaprimile sporni proizvod.

FDA je poručio da trenutačno ne smatra da postoji daljnji rizik za potrošače.