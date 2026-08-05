Nakon vrhunca toplinskog vala stiže osvježenje: Dokad će trajati otkrio je meteorolog

Na vrhuncu smo najjačeg toplinskog vala dosadašnjeg dijela ljeta. I u srijedu je temperatura na kopnu rasla do vrijednosti između 37 i gotovo 40 Celzijevih stupnjeva. U četvrtak će u nekim predjelima biti još malo toplije, a onda od petka konačno stiže osvježenje, izraženije na kopnu, a manje izraženo na obali.

U četvrtak prijepodne bit će sunčano i pretežno vedro, kao i posljednjih dana. Tek je ponegdje moguće malo oblaka, ovaj put nad Dalmacijom. Jutro će biti toplo i tiho, gotovo bez vjetra. Minimalna noćna i ranojutarnja temperatura u unutrašnjosti bit će između 17 i 21, a na obali od 24 do 27 stupnjeva.

I drugi dio dana u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj bit će sunčan, uz tek malo oblaka. Ostaje vrlo vruće. Temperatura će ovdje biti slična kao danas, uglavnom između 37 i 39 stupnjeva, povremeno uz malo slabog vjetra istočnih smjerova. Nakon ponoći probit će umjeren do jak sjeverac koji donosi olakšanje. To će biti tijekom noći s četvrtka na petak.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu će biti sunčano i vrlo vruće, povremeno uz malo oblaka u poslijepodnevnim satima. Tamo gdje se ti oblaci stvore usporit će dnevno zagrijavanje pa ponegdje temperatura može biti i malo niža nego u srijedu, ali posvuda će ostati između 36 i 40 stupnjeva, uz slab jugoistočni vjetar.

U Istri, Primorju i gorju bit će sunčano, pa i pretežno vedro te vrlo vruće. Malo oblaka razvijat će se poslijepodne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre pa nakon 15 sati postoji mala mogućnost za kraće, lokalne pljuskove. Oko podneva zapuhat će slab maestral, a temperatura će rasti do vrijednosti između 35 i 38 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti sunčano i vrlo vruće, uglavnom od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva, a u unutrašnjosti, kao i obično, malo više. Ondje će poslijepodne biti male do umjerene naoblake te ponovno postoji mogućnost za kraće, lokalne pljuskove, osobito od Knina, preko Sinja, do Imotskog. Oko podneva zapuhat će slab do umjeren maestral.

Temperatura mora u srijedu je narasla do visokih 29 stupnjeva. Toliko je izmjereno kod Malog Lošinja. Drugdje je od 26 do 28 stupnjeva. U četvrtak će se more još malo zagrijati, a onda u petak ujutro na sjevernom Jadranu počinje puhati bura. Trajat će dulje od 24 sata pa će malo ohladiti more.

Vrijeme idućih dana

U petak i subotu konačno stiže osvježenje. U kopnenim krajevima zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar. Bit će promjenjivo, sa sunčanim razdobljima, ali mjestimice i pljuskovima koji lokalno mogu biti izraženiji.

U nedjelju već slijedi stabilizacija pa će posvuda biti sunčano i ponovno malo toplije, ali znatno manje vruće nego posljednjih dana.

Na Jadranu će za vikend biti pretežno sunčano. Ipak, u petak i subotu mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, osobito na sjevernom dijelu te u unutrašnjosti Dalmacije.

Zapuhat će umjerena do jaka bura. Najprije, već u petak ujutro, u Istri, Primorju i sjevernoj Dalmaciji, a zatim će se do petka navečer proširiti i na ostatak obale. U subotu poslijepodne polako će slabjeti.

Temperatura će se spustiti za nekoliko stupnjeva, no i dalje ostaje vruće.

Dakle, uskoro nam stiže olakšanje od vrućina. U četvrtak će još biti između 35 i 40 stupnjeva, a onda će tijekom noći s četvrtka na petak zapuhati umjeren do jak sjeverac, a na obali bura. Oni donose pad temperature, osjetniji u unutrašnjosti, a blaži na obali.

Lokalno će tijekom petka i subote biti i pljuskova. Nakon manje vrućeg vikenda, sljedeći tjedan izgledno je novo zatopljenje.