Tri stvari pokrenule su lančanu reakciju, posljedice bi uskoro mogli osjetiti svi

Ratovi u Iranu i Ukrajini i vremenski fenomen el niño stvaraju 'savršenu oluju' visokih troškova i slabijeg uroda koji su svijet doveli na prag novog vala poskupljenja hrane, upozorio je glavni ekonomist agencije UN-a FAO Maximo Torero.

Cijene hrane bile su glavni motor vala inflacije širom svijeta u 2022. godini, no ove su godine zasad još relativno stabilne, napominje Reuters, a u nekim dijelovima svijeta čak su donekle zakočile rast potrošačkih cijena koji su potaknuli visoki troškovi energije.

Vjerojatno je ipak posrijedi tek zatišje pred buru, budući da više cijene nafte, nedostatak isporuka umjetnih gnojiva iz regije uz Perzijski zaljev, nestašica dizela u pojedinim dijelovima svijeta i ekstremni vremenski uvjeti povećavaju troškove proizvodnje hrane.

To će se u konačnici preliti i na potrošačke cijene, makar sa zakašnjenjem, dodaje Reuters.

Izrazitija poskupljenja

"Očekujem da će cijene osnovnih poljoprivrednih proizvoda sada početi izrazitije rasti... i da će do kraja godine početi rasti (i) cijene hrane", rekao je u intervjuu za Reuters glavni ekonomist FAO-a.

"U idućoj godini zacijelo će porasti još snažnije", dodao je Torero.

Prijenos cijena s osnovnih poljoprivrednih proizvoda na konačni prehrambeni proizvod traje otprilike tri do šest mjeseci, objasnio je ekonomist FAO-a.

Iako su cijene pojedinih osnovnih prehrambenih proizvoda, poput pšenice, kukuruza i riže, proteklih mjeseci porasle, većinom i dalje odražavaju relativno dobru žetvu, a ne izgledne poteškoće u nadolazećoj godini.

"Hormuški tjesnac problem je koji utječe na sve ulazne elemente za osnovne poljoprivredne proizvode i za poljoprivredne sustave", istaknuo je Torero.

Nafta se upotrebljava u pakiranju, preradi i prijevozu, a prirodni je plin sirovina u proizvodnji umjetnih gnojiva, podsjeća.

Istovremeno je šteta koju su ukrajinski napadi nanijeli ruskoj naftno-plinskoj infrastrukturi zakočila izvoz dizela i prirodnog plina, važnih ulaznih stavki za proizvodnju hrane.

Svjetski problem

Budući da se cijene tih sirovina određuju na globalnom tržištu, to donosi poteškoće cijelom svijetu, iako bogatije zemlje imaju više novca za zaštitu proizvođača.

"O tome se govori u Europi, SAD-u, Brazilu i Aziji", rekao je Torero, istaknuvši da slaba zarada utječe na odluke poljoprivrednika o sjetvi.

SAD može domaćom proizvodnjom pokriti potrebe za većinom ključnih stavki za poljoprivredu, ali poljoprivrednici koji uzgajaju devet osnovnih poljoprivrednih proizvoda mogli bi ipak iduće godine ubilježiti gubitak od 32 milijarde dolara ako im savezna država ne priskoči u pomoć, objavila je udruga poljoprivrednika American Farm Bureau Federation.

Svaka analizirana kultura ostat će ispod praga profitabilnosti u 2027. godini, procijenili su u udruzi, računajući profitabilnost po hektaru nasada.

Svjetska sjetva pšenice i kukuruza već je umanjena u prva tri mjeseca rata u Iranu, a neki američki proizvođači okrenuli su se uzgoju soje jer zahtijeva manje umjetnih gnojiva.

Vremenske nepogode

U Australiji, koja pripada u skupinu najvećih svjetskih izvoznika poljoprivrednih proizvoda, žetva ozimih kultura trebala bi biti za 21 posto manja, djelomično zbog značajno viših cijena goriva i umjetnih gnojiva te zbog neizvjesne dostupnosti ključnih sirovina i goriva.

Dodatne probleme donosi i ovogodišnji el niño, koji bi prema prognozama trebao biti iznimno snažan i uvelike izmijeniti obrasce padalina.

To bi pak moglo utjecati na cijene osnovnih poljoprivrednih proizvoda i izazvati akutnu nesigurnost u opskrbi hranom za desetke milijuna ljudi.

Tako monsun u Indiji već kasni i količina padalina od početka kolovoza manja je od prosjeka, što bi moglo smanjiti proizvodnju riže i utjecati na cijene širom svijeta.