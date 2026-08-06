VIDEO Gošća izazvala požar luksuznog apartmana. Vlasnik: “Dok je gorjelo, smijali su se, pili i pokazivali mi srednji prst"

Vlasnici apartmana u Istri u šoku su nakon požara koji im je u utorak uništio imovinu, ali i svega što je povezano s tim nesretnim događajem.

Naime, osim goleme materijelne štete iznenadilo ih je ponašanje gostiju koji su boravili u navedenom apartmanu, a očekuje ih i pravna bitka.

Policija je oko 17.40 sati zaprimila dojavu o požaru stana u Cancinu kod Poreča, a u kojem nije bilo ozlijeđenih osoba. Očevidom je utvrđeno kako je požar izbio u kuhinji uslijed prijenosa topline s električne ploče štednjaka na aluminijski materijal, nakon čega se vatra proširila na ostali gorivi materijal i zahvatila veći dio stambenog prostora na katu kuće.

Zbog sumnje da je počinila kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, policija je provela kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjom njemačkom državljankom, a protiv nje će nadležnom državnom odvjetništvu dostaviti posebno izvješće.

Požar je izbio tijekom pripreme hrane, neslužbeno doznaje Istra Terra Magica. Na električnoj ploči navodno je ostavljena tava u kojoj su se pripremali krumpiri, nakon čega se vatra vrlo brzo proširila na kuhinju, a potom i na ostatak apartmana.

Vlasnik kuće ispričao je kako su gosti u apartman stigli u nedjelju te da su se već sljedećeg dana počeli ponašati bahato. U apartman doveli još devet prijatelja, pa ih je u jednom trenutku bilo ukupno 13.

"Rekao sam mu da je strogo zabranjeno dovoditi druge osobe koje nisu prijavljene u apartman. Unio mi se u lice i rekao da će u apartmanu raditi što god želi jer ga je rezervirao – ispričao je vlasnik.

Kako ne bi došlo do sukoba, on i supruga nakratko su otišli na more.

"Kada smo se vratili, još iz automobila čuli smo glasnu glazbu. Bilo je puno ljudi, plesali su, pili i slavili. Krenuo sam prema njima, a onda sam ugledao gust crni dim i začuo povike: “Feuer, Feuer!” Tada sam shvatio da apartman gori", rekao je.

Izgoren stan u Cancinu - 5 Foto: TikTok screenshot

Odmah su nazvali vatrogasce. Dodaje da mu je ono što je uslijedilo nakon izbijanja požara bilo još teže prihvatiti.

"Umjesto da pomognu gasiti požar, nastavili su se zabavljati. Smijali su se, pokazivali mi srednji prst i provocirali me dok je kuća gorjela. Imao sam osjećaj kao da ih uopće nije briga što se događa", kaže vlasnik.

Dodaje kako su vatrogasci ugasili požar u manje od pola sata.

"Odradili su vrhunski posao i spriječili da se vatra proširi na ostatak objekta", kaže i navodi kako nije zadovoljan postupanjem policije te tvrdi da su ga, dok su ga pojedinci vrijeđali i provocirali, policijski službenici udaljavali kako ne bi došlo do daljnjeg sukoba.

Izgoren stan u Cancinu - 3 Foto: TikTok screenshot

Požar je potpuno uništio luksuzni apartman površine oko stotinu četvornih metara.

"To nije bio običan apartman. Sve je bilo rađeno po mjeri – kuhinja, namještaj, interijer. Sam namještaj vrijedio je između 45 i 50 tisuća eura. Kada se tome pribroji vrijednost nekretnine, šteta sigurno prelazi 400.000 eura", kaže vlasnik.

Dodaje kako su zidovi bili izloženi izrazito visokim temperaturama te će tek statičar i sudski vještak utvrditi može li se dio kuće uopće sanirati ili će ga biti potrebno srušiti i ponovno izgraditi.

Tijekom gašenja voda je prodrla i u donji dio kuće pa vlasnici još ne znaju hoće li uspjeti osposobiti i taj dio objekta.

Izgoren stan u Cancinu - 6 Foto: TikTok screenshot

Ta nesreća praktički je preko noći zaustavila turističku sezonu ove obitelji. Vlasnik kaže kako su svi gosti koji su se nalazili u objektu morali napustiti smještaj.

"Osim apartmana koji je izgorio, morali smo iseliti još tri obitelji. Ljudi jednostavno više nisu mogli ostati ovdje. Nije bilo uvjeta za boravak. To su bili naši gosti koji ni za što nisu bili krivi, ali su zbog svega morali usred odmora tražiti novi smještaj", govori i dodaje kako su u samo jednom poslijepodnevu morali otkazati gotovo sve rezervacije do kraja sezone.

"Za nas je sezona završila. Od ovoga živimo cijelu godinu. Sve što smo gradili godinama nestalo je u jednom trenutku", kaže.

Izgoren stan u Cancinu - 1 Foto: TikTok screenshot

Nakon požara uslijedio je novi šok. Gosti su obavijestili Booking da više ne mogu boraviti u objektu, nakon čega je vlasnik od platforme dobio poruke u kojima ga upozoravaju da mora snositi troškove njihovog alternativnog smještaja.

"Rekli su mi da, ako bude potrebno, moram platiti čak i njihov boravak u hotelu. Zamislite situaciju. Gosti nisu mogli ostati zbog požara, a Booking od mene traži da podmirim njihove troškove", govori vlasnik.

Ističe kako je odmah prijavio cijeli slučaj, no nije dobio nikakvu konkretnu pomoć.

"Tražili su da ponovno pošaljem izjavu i dokumentaciju. Razgovarao sam s njima, ali nisam dobio nikakvo obećanje da će pomoći. Rekli su da ne očekujem materijalnu pomoć. Ukratko, sve je moj problem", kaže.

Izgoren stan u Cancinu - 2 Foto: TikTok screenshot

Posebno ga boli, dodaje, što s Bookingom surađuje već petnaestak godina.

"Godinama smo uredno poslovali i kroz provizije im isplatili veliki novac. Danas, kada nam se dogodila ovakva tragedija, ostali smo sami", kaže.

Vlasnici najavljuju kako će, nakon što dobiju sve nalaze i završi policijski postupak, angažirati odvjetnika te pokrenuti postupke radi naknade štete.

"Najvažnije je da nitko nije stradao, ali ono što smo godinama stvarali nestalo je u nekoliko minuta. Nadam se samo da će na kraju netko odgovarati za ono što se dogodilo", zaključio je vlasnik.

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