Drama u središtu europskoga grada! Zbog niskog vodostaja otkrivena grdosija teška 250 kilograma: Evakuiran dio grada

U središtu Kölna u srijedu je zbog niskog vodostaja Rajne pronađena neeksplodirana američka bomba iz Drugog svjetskog rata.

Zbog sigurnosnog rizika evakuiraju se okolne zgrade, među kojima su i studio televizijskih kuća RTL i n-tv.

"Neeksplodirana zračna bomba teška 250 kilograma bit će deaktivirana tijekom dana", priopćile su gradske vlasti Kölna.

U međuvremenu je evakuirano područje u radijusu od 400 metara oko mjesta pronalaska. Među evakuiranim objektima, uz starački dom, nalazi se i studio televizijskih postaja RTL i n-tv.

RTL će svoje emisije uživo, kako je priopćeno, privremeno emitirati iz studija u Berlinu.

Za sada nije poznato hoće li zbog deaktivacije bombe biti zatvoren i važan željeznički most preko Rajne, koji se nalazi uz kölnsku katedralu.

U Njemačkoj se i dalje često pronalaze neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, zbog kojih su česte evakuacije i privremene obustave prometa.

Köln je bio jedan od gradova na zapadu Njemačke koji su tijekom rata najčešće bili na meti savezničkog bombardiranja.

Prema procjenama Saveznog centra za uklanjanje eksplozivnih sredstava, saveznici su tijekom Drugog svjetskog rata na Njemačku bacili između 1,3 i 1,5 milijuna tona eksplozivnog materijala, a procjenjuje se da 10 do 15 posto bombi nikada nije eksplodiralo.